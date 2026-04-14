Janeth Herrera, la tiktoker che mangia terracotta: cos’è il pericoloso “disturbo della pica”- Il video

A lanciare il trend sarebbe stata un'utente in preda alle strane voglie della gravidanza: il caso è stato analizzato anche da dietisti e psichiatri

Un po’ di succo di lime e della Tajín: è il condimento perfetto per mangiare…vasetti di terracotta. O meglio, come suggerisce l’hashtag sotto ai suoi video, il «jarro de barro» (“tazza in argilla”, in spagnolo). Non sembra esistere limite alle stranezze su TikTok, e a dimostrarlo sarebbe proprio il nuovo trend lanciato dall’utente Janeth Herrera che tiene in vita un’antica tradizione delle popolazioni indigene messicane. Discutibili, però, i suoi effetti sulla salute.

Piccoli vasetti di terracotta conditi

La content creator Janeth Herrera aveva cominciato la sua dieta a basa di terracotta durante la gravidanza, quando – si sa – possono venire delle strane voglie. Forse, però, non si sarebbe aspettata di trovare consolazione ed estrema soddisfazione nel mangiare dei veri e propri vasetti di terracotta, anche se in un video ha confessato di aver sempre amato leccare la terra, sin da quando era bambina. Una tradizione diffusa nella sua cultura, dice la tiktoker. Quando parliamo di vasetti, però, non dovete immaginare dei grossi vasi da giardino ripieni di terra, ma dei piccoli e graziosissimi contenitori del diametro forse di 5 cm al massimo. Ecco quindi che, dopo una spremuta generosa di lime e una spolverata di Tajín, sono pronti per essere sgranocchiati. Il commento finale: «Cavolo, era buonissimo».

L’opinione della nutrizionista

Vista la stranezza del caso, il New York Post ha reputato necessario consultare anche uno specialista in nutrizione, così è arrivato il responso della dietista Amy Shapiro. Il responso medico sarebbe chiaro: si tratterebbe di pica, una forte carenza nutrizionale, solitamente legata ai livelli di ferro nel sangue, spesso sperimentata dalle donne in gravidanza. Frequentemente non diagnosticata e non sempre riscontrabile in normali esami di routine, porterebbe le persone che ne sono vittima ad avere voglie legate a «sostanze non alimentari». Eppure, sembra che il corpo sia in grado di assimilare solo una piccolissima parte delle sostanze minerali che contiene, lasciando poi all’intestino l’ingrato compito di espellere i residui della sostanza assunta, con un suo accumulo nel tratto digestivo e possibili ostruzioni. Da non sottovalutare, anche i danni provocati ai denti.

Il parere della psichiatra

Anche la psichiatra Alison Hermann si è espressa sulla discussa pratica su TikTok: sorprendentemente, però, ha scelto di darne un’interpretazione antropologica, apparentemente molto clemente. Si tratterebbe di geofagia e sarebbe una pratica molto antica: sembra infatti che «tra alcune comunità indigene messicane, africane e sudamericane esista una pratica culturale, in cui si crede che mangiare terra o argilla ricche di minerali apporti benefici spirituali o per la salute». Le sostanze contenute nell’argilla, gli oligoelementi come il calcio o il ferro, non sarebbero però assimilabili dal corpo umano. Avrebbe poi aggiunto: «La geofagia può essere rischiosa, soprattutto per le donne in gravidanza».

Le altre stranezze

Nonostante le critiche sui social di persone che l’hanno imitata, ma hanno lamentato di aver avuto solo una fastidiosa sensazione di vetro tra i denti, Herrera continua imperterrita con i suoi spuntini, spesso notturni. Una cosa però ci sarebbe che non le piace: il costo eccessivo dei piccoli vasetti, ora in vendita a 25 dollari contro i 15 che era solita pagare. Inoltre, andrebbe pazza per l’acqua ristagnante nelle caraffe di terracotta: imperativo lasciarla riposare per giorni, almeno quattro, perché possa rilasciare tutto il sapore ferroso tipico della terracotta.