Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: otto bambini feriti. Nessuno in pericolo di vita

Coinvolti studenti delle elementari della scuola Santa Gemma-Boscarino-Pirandello. Tutti gli aggiornamenti

Sarebbe di venti feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo tra uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della scuola Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell’autovettura. Due bimbi sarebbero in condizioni più gravi. Uno ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Entrambi sono stati stabilizzati e sono stati trasferiti all’ospedale dei Bambini a Palermo in elisoccorso. Gli altri bimbi coinvolti nell’incidente hanno riportato solo escoriazioni e contusioni di lieve entità.

La dinamica

Lo scontro, avvenuto alle 14.30, secondo quanto riporta la testata LaTr3, ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, arrivati subito sul posto per gestire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche la polizia di Stato, la polizia municipale e diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasporti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Abele Aiello”. Lievemente ferito anche il conducente del Suv, mentre la moglie e la figlia sarebbero rimaste illese.