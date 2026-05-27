Come sta Belén Rodríguez: il malore, l’ospedale, la depressione e le voci sull’Isola dei Famosi

Ieri le visite di De Martino e della sorella. La confessione sulle benzodiazepine e il malessere degli ultimi giorni. La storia degli incidenti stradali

Belén Rodriguez è stata dimessa ieri pomeriggio dal Policlinico di Milano. È in buone condizioni di salute. Era arrivata ieri dopo l’intervento di polizia e vigili del fuoco nella sua casa a Brera. E dopo la chiamata al 112 fatta da un vicino: la showgirl stava chiedendo aiuto dal balconcino del suo cortile interno. E, sempre secondo la testimonianza, faceva avanti e indietro provando a sporgersi sulla ringhiera. L’uomo ha messo a verbale anche di aver sentito alle 4 del mattino urla e rumori di oggetti in frantumi che arrivavano dall’appartamento. Intanto ieri lei ha ricevuto la visita dell’ex marito Stefano De Martino. E il ricovero arriva temporalmente dopo le voci che l’avrebbero vista esclusa dalla conduzione dell’Isola dei famosi per Selvaggia Lucarelli. Ma c’è chi assicura: non era mai stata candidata.

Le condizioni di salute di Belén Rodriguez

Il Quotidiano Nazionale, che ieri ha raccontato il ricovero, dice che l’intervento delle forze dell’ordine è durato 40 minuti. Non è chiaro se la porta sia stata aperta dalla conduttrice, dai vigili del fuoco, o da una stretta collaboratrice che poi avrebbe convinto la showgirl a uscire dal bagno. Anche Stefano De Martino e la sorella Cecilia sono andati a casa e poi in ospedale. Secondo la testimonianza dei vigili Belén ha detto di non sapere perché si fosse chiusa in bagno. Non erano presenti in casa i figli Santiago e Luna Marì, avuti da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Si parla di un improvviso malessere psicofisico. Rodriguez nei mesi scorsi aveva parlato di aver attraversato un periodo di depressione. Attualmente aveva una relazione con un personal trainer. Con cui era stata notata a Milano alla presentazione del disco di Samurai Jay (con lui ha duettato a Sanremo).

La depressione e le benzodiazepine

Lo scorso ottobre, a Belve, Rodriguez ha detto a Francesca Fagnani di essere stata dipendente dalle benzodiazepine e di temere per la sua carriera: «Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro». Antonella Clerici su Rai1 le ha detto di aver sentito il suo nome accostato alla conduzione del programma Mediaset Isola dei Famosi. E lei: «Mi piacerebbe molto perché tra l’altro l’ho fatta come concorrente e capisco benissimo i meccanismi Si vedrà». Nelle ore precedenti al crollo però un’indiscrezione faceva sapere che in pole c’era Selvaggia Lucarelli. A febbraio, durante un’intervista telefonica con Il Messaggero, aveva perso il controllo abbandonando bruscamente il colloquio.

Gli incidenti stradali

Intanto si parla degli incidenti stradali del Defender Land Rover che risalgono a sabato scorso. Secondo i testimoni alla guida dell’auto c’era lei. Il suv ha colpito lo specchietto retrovisore di un’auto in via Melzi d’Eril. Due chilometri dopo ne ha urtate tre, oltre a uno scooter, in via san Marco. Sono ancora in corso gli accertamenti investigativi della polizia locale, anche se al momento non risultano feriti né denunce per omissione di soccorso. «Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo a apparire sui giornali», ha detto in un’intervista a Repubblica. «C’è chi non può fermarsi, e a volte è meglio. Non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte. Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belén di sempre».