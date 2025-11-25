Belén Rodriguez e la crisi sul palco: «Il panico, i calmanti, ecco cos’è successo». Le scuse e il consiglio a chi soffre di attacchi – Il video

La showgirl ha voluto spiegare in prima persona come mai sia apparsa "in tilt" sul palco di un evento di Vanity Fair: «Ci tenevo ad esserci, mi dispiace»

Alla fine ci pensa lei stessa, Belén Rodriguez, a chiarire al suo pubblico cosa sia successo l’altra sera sul palco dell’evento Vanity Fair Stories. Il filmato della sua “performance”, diventato virale, parla da solo: la showgirl appare confusa, biascica, sembra stare in equilibrio a fatica. In molti, tra i suoi fan e non solo, si sono preoccupati. Che sarà successo alla modella argentina? Dopo ore di speculazioni è stata lei stessa sui social a spiegare. In piena trasparenza, confessando la radice dei suoi problemi e chiedendo comprensione. «Volevo fare chiarezza su quello che mi è accaduto due giorni fa sul palco di Vanity. Mi sembra giusto farlo, soprattutto per i presenti a teatro», dice Belén. «Non ho fatto mai un segreto, ho raccontato sempre dei miei attacchi di panico e soprattutto della depressione che ho passato». Gli attacchi di panico, spiega la showgirl, specie quando arrivano uno dietro l’altro sono tremendi: «non è vita». Ebbene,«l’altra sera, prima dell’intervista ai Vanity Fair, ero senza i bambini e mentre stavo dormendo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi ho preso un altro e poi un altro». Ed è così che la situazione una volta sul palco è degenerata.

La crisi sul palco e il messaggio ai fan

«Ovviamente il risultato è stato un rincoglionimento importante», ammette senza fronzoli Belén nelle stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Brutta scena per chi l’ha vista da fuori, ma brutti momenti in primis per lei stessa. «Non è stato bello per me rivedermi così: è difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato. La verità è che ci tenevo ad esserci in quell’intervista di Vanity, tante volte ho mancato al lavoro per non presentarmi così». La showgirl si dice poi dispiaciuta di quanto accaduto e ringrazia Vanity Fair e Mario Manca per «essere stato delicato in una situazione veramente fuori controllo». Poi rassicura i suoi fan: «Ci sto lavorando, lavoro tanto con la psicologa, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare o diventa molto complicato fare una giornata normale. L’importante è stare attenti. Questo è quello che mi è successo, spero di essere stata chiara».