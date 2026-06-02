Fabio Maria Damato, parla l’ex manager di Ferragni: «La nostra rottura? A Sanremo. Lei non mi ha dato la possibilità di chiarire. Ecco com’è finita»

Il famoso monologo dell'influencer sul palco dell'Ariston, il rapporto con Fedez, l'addio in macchina: il racconto dell'ex braccio destro dell'imprenditrice digitale

«La letterina? Era stata scritta da Chiara Ferragni, non da me». A distanza di anni dall’esplosione del Pandoro Gate, Fabio Maria Damato rompe il silenzio e sceglie di farlo davanti a chi per prima contribuì a portare alla luce lo scandalo, la giornalista Selvaggia Lucarelli. L’ex manager e migliore amico dell’imprenditrice digitale è stato ospite di Burnout, il podcast della giornalista, dove ha ripercorso alcuni dei momenti più delicati vissuti accanto a Chiara Ferragni, dal Festival di Sanremo 2023 fino alla fine del loro rapporto professionale e personale.

La svolta del rapporto

Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è il racconto di quanto accadde durante il Festival di Sanremo, esperienza che, secondo Damato, segnò un punto di svolta nel loro rapporto. L’ex manager torna sul celebre monologo letto da Ferragni sul palco dell’Ariston, la lettera indirizzata alla “piccola Chiara”, che suscitò discussioni e ironie sui social.

«Il monologo di Sanremo? Io ero scettico»

«La letterina? Era stata scritta da Chiara Ferragni, non da me», precisa Damato, spiegando che l’influencer era diventata «molto gelosa» di quel testo, considerandolo profondamente personale. Una scelta che non coincideva con la sua visione. «Io avevo proposto di fare un’altra cosa, prendere spunto dal monologo di Kim Kardashian, dove si prendeva in giro e ironizzava su tutti i cliché che ruotano intorno a lei», racconta. Quando poi ascoltò la versione definitiva del monologo, non nascose le sue perplessità. «Ho detto delle cose, ma ho trovato della chiusura. Ero un po’ scettico. Non capivo cosa portasse in più a se stessa e agli altri», riporta Damato.

«Dopo Sanremo Chiara si è chiusa»

Secondo Damato, proprio da quel momento qualcosa si incrinò. «Da Sanremo il rapporto tra me e Chiara è cambiato. Era diventato tutto estremamente problematico», afferma l’ex braccio destro dell’influencer. Nelle settimane successive al Festival, aggiunge, Ferragni avrebbe attraversato una fase particolarmente complessa. «Parlava con poche persone, si è chiusa». Un periodo che lui stesso definisce «molto delicato» e durante il quale «non abbiamo mai parlato».

Il rapporto con Fedez

Nel corso della conversazione emerge anche il tema dei rapporti con Fedez. Damato smentisce una delle voci circolate negli ultimi anni. «Dicevano che avessi cacciato Fedez dal camerino, ma non è così», dice l’ex manager.

L’addio a Chiara Ferragni

La decisione di lasciare arriva poco tempo dopo. L’ex manager racconta che la comunicazione delle sue dimissioni avvenne durante un tragitto in auto. «Un giorno le ho detto che me ne sarei andato, mentre andavamo a un appuntamento. Lei mi ha solo detto: ok». Una reazione che sintetizza la freddezza di una separazione ormai inevitabile. «Io non potevo più dare niente, ho dato digitalmente le dimissioni», spiega.

Le richieste dopo le dimissioni

Dopo l’addio, tuttavia, gli sarebbe stato chiesto di affiancare ancora l’azienda nella fase di transizione e nella definizione di un nuovo piano di rilancio. Una disponibilità che Damato avrebbe subordinato a precise garanzie. «Erano condizioni di manleva. Io potevo dare dei consigli, ma dovevano poi essere analizzati dai tecnici. Non volevo che poi si andasse a cercare un colpevole».

«Non c’è mai stato un momento per chiarirci»

A lasciare il segno è soprattutto il racconto della fine di un rapporto costruito nel corso degli anni e mai realmente chiarito. «Io e Chiara non abbiamo mai litigato. Alla fine ero anche ferito, perché non c’è mai stato un momento di chiarimento, nonostante io l’abbia sollecitato più volte», racconta Damato. L’intervista si chiude con una riflessione che suona come il bilancio definitivo di una collaborazione e di un’amicizia finite tra incomprensioni e silenzi. «Essere in armonia nei momenti belli è facile, ma è nei momenti duri che bisogna fare squadra, anche se in quei momenti ci si è antipatici. A quel punto ci siamo persi», conclude.