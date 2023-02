Sanremo 2023, il discorso di Chiara Ferragni: «Essere una donna non è un limite: sfida il sessismo» – Il video

Nel suo monologo da co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni scende per al seconda volta le scale dell’Ariston sulle note di Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli e un abito che attira subito l’attenzione. «Questo vestito non è trasparente, è solo un disegno del mio corpo», spiega l’influencer, «ha un significato molto profondo che si lega a quello che sto per dire. In generale, il corpo delle donne non deve mai generare odio o vergogna».

La lettera a sé stessa

«Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera», esordisce Ferragni nel suo monologo, svelando poi il suo destinatario, «tutto quello che faccio, lo faccio per te: per la bambina che sono stata». La prima co-conduttrice di questa edizione del Festival prosegue poi parlando a se stessa da bambina, per rassicurarla e per dirle quelle parole che avrebbe voluto sentirsi dire: «Sai cosa ho imparato? Se una cosa ti fa paura, probabilmente è la cosa giusta da fare. Ti dico una cosa bellissima: ho due figli, ma di Fede non ti dico altro. Sì, scoprirai l’amore vero». L’influencer dedica poi le ultime righe al ruolo delle donne nella società: «Da donne dovrai affrontare tante battaglie ma ricorda che essere donna non è un limite, dillo alle tue amiche e lottate insieme per cambiare le cose».

