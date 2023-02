Sanremo 2023, altro che vallette: chi sono le co-conduttrici del Festival

Accanto ad Amadeus, al timone della 73esima edizione del Festival di Sanremo e per il quarto anno consecutivo, saranno quattro le co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Si tratta di Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Quattro donne con età, profili e carriere differenti, che avranno il compito di affiancare Amadeus e Gianni Morandi aella conduzione del Festival.

Prima serata, apre Chiara Ferragni

ANSA / MOURAD BALTI TOUATI | Chiara Ferragni

A inaugurare la prima serata del Festival, martedì 7 febbraio, sarà Chiara Ferragni. Per l’imprenditrice, blogger e influencer più seguita d’Italia si tratterà della prima volta sul palco dell’Ariston. Un’ospite d’eccezione, che Amadeus ha voluto assicurarsi per tempo, annunciando la sua partecipazione già lo scorso giugno. Più recentemente, è stata la stessa Ferragni ad ammettere il suo entusiasmo per l’imminente edizione del Festival, annunciando anche la decisione di voler devolvere l’intero compenso della sua partecipazione all’associazione D.i.Re, impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne.

Seconda serata, tocca a Francesca Fagnani

ANSA/ETTORE FERRARI | Francesca Fagnani

Mercoledì 8 febbraio toccherà a Francesca Fagnani affiancare Amadeus sul palco del Teatro Ariston. La giornalista, classe 1976, si è fatta notare ultimamente per il successo del suo programma Belve, in onda su Rai Due, che ha inanellato una serie di importanti interviste a Wanna Marchi, Nina Moric, Eva Grimaldi, J-Ax, Rocco Siffredi, Alessandro Di Battista e non solo. Nel 2021, Fagnani aveva già vestito i panni di co-conduttrice per una puntata de Le Iene su Italia Uno. Ora è pronta per debuttare anche sul palco di Sanremo.

Terza serata, la sorpresa Paola Egonu

ANSA/TATYANA ZENKOVICH | Paola Egonu

Protagonista della terza serata di giovedì 9 febbraio, la prima in cui si esibiranno tutti i 28 artisti in gara, sarà Paola Egonu. La campionessa italiana di pallavolo, classe 1998, è uno dei volti più noti dello sport italiano. Nata a Cittadella, vicino a Padova, da genitori di origine nigeriana, Egonu vanta un palmarès invidiabile e nel 2020 è stata scelta come portabandiera nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Oltre agli innumerevoli premi conquistati nella sua carriera da pallavolista, fuori dal campo Egonu è diventata anche un simbolo della lotta al razzismo. Per presentarla in vista del Festival, Amadeus l’ha descritta come «grandissima campionessa del volley e grande orgoglio italiano».

Quarta serata, spazio a Chiara Francini

ANSA/CLAUDIO PERI | Chiara Francini

Nella serata di venerdì, dedicata a cover e duetti, toccherà all’attrice Chiara Francini affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston. Francini – fiorentina, classe 1979 – è una delle attrici più note in Italia. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose produzioni sia televisive sia cinematografiche, lavorando insieme a Leonardo Pieraccioni, Fausto Brizzi e Spike Lee. In passato è stata co-conduttrice di Colorado e nel 2011 ha vinto anche il «Premio Guglielmo Biragli» come attrice rivelazione dell’anno. Oltre al cinema e alla tv, Francini ha scritto anche alcuni romanzi. Una donna di cultura e spettacolo a tutto tondo, che ora avrà l’occasione di portare la sua esperienza anche sul palco dell’Ariston.

Quinta serata, tocca ancora a Chiara Ferragni

ANSA / MATTEO BAZZI | Chiara Ferragni

A chiudere l’edizione 2023 del Festival di Sanremo sarà sempre Chiara Ferragni, che affiancherà Amadeus per la seconda volta. Toccherà a lei, dopo le ultime esibizioni degli artisti in gara, seguire le ultime fasi della competizione e accogliere sul palco i vincitori della 73esima edizione del Festival.

