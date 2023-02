Sanremo 2023, tutti gli ospiti attesi alla 73esima edizione del Festival

Martedì 7 febbraio comincia la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Al suo quarto anno consecutivo come presentatore e direttore artistico, Amadeus si farà accompagnare sul palco da Gianni Morandi. All’Ariston si esibiranno gli artisti in gara, 28 quest’anno, e a fianco dei due conduttori ci saranno anche quattro co-conduttrici, che si alterneranno nel corso delle serate. Tanti anche gli ospiti che prenderanno parte a questa edizione: oltre al palco principale, ce ne saranno altri due, uno sulla Costa Smeralda e un altro in piazza Colombo.

Le co-conduttrici

ANSA / MATTEO BAZZI | Chiara Ferragni

Gianni Morandi, come detto, sarà al fianco di Amadeus per tutte e cinque le serate. La prima co-conduttrice annunciata già a giugno è stata l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, che salirà per la prima volta sul palco del Teatro Ariston nella serata di apertura e tornerà poi in quella conclusiva di sabato 11 febbraio. Nelle serate successive sarà poi il turno della giornalista Francesca Fagnani, della pallavolista Paola Egonu e dell’attrice Chiara Francini.

I cantanti

ANSA/ETTORE FERRARI | Mahmood, Amadeus e Blanco sul palco dell’Ariston subito dopo l’annuncio della loro vittoria al Festival di Sanremo del 2022

Anche in questa edizione, tantissimi gli ospiti invitati da Amadeus per esibirsi al Festival. Mahmood e Blanco torneranno all’Ariston dopo la vittoria del 2022 con il brano Brividi. Come superosptiti sono stati invitati i Pooh: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli proporranno le loro hit di maggior successo e faranno un omaggio a Stefano D’Orazio, scomparso nel novembre del 2020. Nella seconda serata ci saranno Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri e che si esibiranno insieme, mentre i Black Eyed Peas saranno i superospiti internazionali. Peppino di Capri prenderà parte alla terza serata e Gino Paoli a quella finale. Amadeus è poi riuscito a far tornare i Maneskin, già vincitori del Festival nel 2021 con Zitti e Buoni.

Gli altri palchi

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Salmo

Mentre all’Ariston andrà in onda l’evento principale, sono stati allestiti altri due palchi sui quali si esibiranno grandi artisti della musica italiana. Su quello a bordo della Costa Smeralda ci saranno Salmo, Guè, Fedez e Takagi & Ketra, mentre su quello in piazza Colombo canteranno Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek.

Tutti gli ospiti serata per serata

Prima serata: martedì 7 febbraio

Mahmood e Blanco

Pooh

Elena Sofia Ricci

Seconda serata: mercoledì 8 febbraio

Al Bano e Massimo Ranieri (che canteranno con Gianni Morandi)

Angelo Duro

Francesco Arca

Black Eyed Peas

Terza serata: giovedì 9 febbraio

Peppino di Capri

Maneskin

Quarta serata: venerdì 10 febbraio

Serata Cover e duetti

il cast di “Mare fuori”

Quinta serata: sabato 11 febbraio

Gino Paoli

Luisa Ranieri

Depeche Mode

Volodymyr Zelensky (in collegamento telefonico da Kiev)

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) | Ariete – Mare di guai | Colla Zio – Non mi va | Coma_Cose – L’addio | I Cugini di Campagna – Lettera 22 | Elodie – Due | Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | Leo Gassmann – Terzo cuore | Mara Sattei – Duemilaminuti | Marco Mengoni – Due vite | Mr. Rain – Supereroi | Olly – Polvere | Ultimo – Alba

