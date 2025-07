I Coma Cose in crisi? La foto sui social prima del concerto: così provano a spazzare vie le voci sulla rottura

Dopo le voci su una possibile crisi, i Coma Cose pubblicano una foto insieme dal porto di Ancona, dove si esibiranno questa sera. L’immagine sembra smentire l'indiscrezione circolata sui social su un presunto allontanamento tra Fausto e Francesca.

I Coma Cose rispondo alle speculazioni degli ultimi giorni su un loro presunto allontanamento. Sul profilo Instagram del duo è infatti comparsa una storia che mostra nuovamente Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano insieme. Nella foto pubblicata si vedono i due in un palazzo nei pressi del porto di Ancona, città nella quale si esibiranno questa sera, venerdì 4 luglio, in una delle tappe del loro tour estivo “Coma_Cose Live25”. Lei è sorridente e intenta a salutare i fan mostrando il simbolo della pace, forse un segnale. Lui invece, più serio, guarda fisso in camera con uno sguardo criptico. Questa foto insieme sembra essere una prima rassicurazione ai fan del duo, ulteriori certezze potrebbero arrivare questa sera sul palco dell’Arena del mare al porto vecchio di Ancona.

Le voci sulla rottura

È da una segnalazione della nota esperta di gossip Deianira Marzano che ieri è partita l’indiscrezione. Francesca Mesiano, sarebbe stata vista in compagnia di un altro uomo, anche in atteggiamenti intimi. I timori dei fan erano stati ulteriormente alimentati dal fatto che alcune date del loro tour erano state annullate, in particolare quelle di Firenze e Napoli. Dopo che la notizia aveva iniziato a girare sui social network, il silenzio di entrambi i cantanti sembrava potesse essere un’implicita conferma, ma oggi la risposta, che almeno per il momento distende gli animi dei fan.