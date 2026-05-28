Mario Sechi licenziato, l’addio al veleno dalla direzione di Libero: «Proprio quando sono finito sotto scorta»

È lo stesso giornalista a rivelare la decisione dell'editore Angelucci con un duro post sui social

Mario Sechi non è più il direttore di Libero, dopo che l’editore Angelucci lo ha avrebbe rimosso dalla guida del quotidiano. È lo stesso Sechi a rivelare che cosa gli è successo con un post su X: «Angelucci mi ha licenziato – scrive il giornalista – Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti». Pochi minuti prima, lo stesso Sechi aveva fatto un altro post più criptico in cui aveva semplicemente scritto: «Libero».

Perché Sechi è finito sotto scorta

A Sechi è stata assegnata la protezione di una scorta dalla questura di Milano. La tutela è scattata dopo una serie di minacce di morte ricevute dall’ambiente anarco-insurrezionalista. Le minacce a Sechi erano arrivate dopo un editoriale sui due anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambi morti in una casa abbandonata nel Parco degli Acquedotti di Roma mentre preparano una bomba.

Chi sarà il prossimo direttore di Libero

Una nuova nomina per la guida del quotidiano fondato da Vittorio Feltri potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Secondo un retroscena del Foglio, gli Angelucci avrebbero intenzione di richiamare Alessandro Sallusti, che per gli Angelucci ha più volte diretto prima Libero, poi il Giornale, per poi lasciare l’incarico e firmare un contratto con Nicola Porro per Politico Quotidiano.