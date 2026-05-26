Mahmood sfonda a Bollywood e canta nella colonna sonora di “Cocktail 2”

Il compositore della canzone, Pritam, un'autorità del settore in India, è stato accusato di plagio: pare che il brano "Mashooqa" assomigli a "Se so arrubate a nonna" di Bibi & Coco

Nell’ultima settimana il profilo Spotify di Mahmood ha fatto un balzo importante in termini di ascolti mensili. Un balzo lungo circa un milione di stream, da due a tre in pratica. Un’impennata particolare, avvenuta durante quello che credevamo un silenzio discografico, interrotto solo da una brutta storia di presunta violenza sessuale per cui il cantautore italiano di origini egiziane è stato coinvolto in qualità di testimone a New York. Il tutto è dovuto a una collaborazione molto particolare per la colonna sonora di un film indiano dal titolo Cocktail 2. Per chi fosse meno avvezzo ai tecnicismi legati al mercato cinematografico, parliamo di un colossal cui primo episodio risale al 2012 da annoverare tra i più importanti successi contemporanei di quella che è una delle più floride industrie cinematografiche del mondo.

La canzone

La canzone si intitola Mashooqa, è stata composta da Pritam, uno dei principali compositori della recente storia di Bollywood, e prevede una parte in italiano scritta e cantata dal nostro Mahmood. Una nota necessaria quella italiana dato che il film, definito “spiritual sequel” del primo, qualsiasi cosa voglia dire, segue un triangolo amoroso durante un road trip in Sicilia, dove, immersi in un clima di cliché piuttosto fantasiosi, è stato girato anche il videoclip. Pritam, a proposito di questa collaborazione, ha detto: «Immaginate cosa può apportare la collaborazione con l’artista giusto al panorama sonoro di una canzone. Il vdeo di Mashooqa, girato in Sicilia, è reso più reale e coinvolgente dall’immenso talento dell’artista italiano Mahmood, la cui timbrica vocale e il cui stile di canto hanno elevato il brano a un altro livello».

Anche lo stesso Mahmood ha commentato l’esperienza: «Sono sempre stato affascinato dal mondo di Bollywood, dal modo in cui musica, cinema ed emozioni si fondono in un linguaggio potente. Collaborare con Pritam per questo film è stato come entrare in un mondo immaginario che ammiravo da lontano da molto tempo. E sapere che alcune scene sono state girate in Sicilia rende il tutto ancora più significativo. Adoro l’idea che due mondi così ricchi di cultura ed emozioni si incontrino attraverso la musica e il cinema».

Accuse di plagio

C’è un fatto piuttosto bizzarro che riguarda Mashooqa: molti utenti, osservando il cliccatissimo videoclip del brano (23 milioni di views in nove giorni), hanno notato una certa somiglianza con un’altra canzone italiana: Se so arrubate a nonna di Bibi & Coco, anno domini 1993. I due brani naturalmente riconducono ad atmosfere decisamente differenti, anzi, la curiosità di sapere in che modo un qualche utente indiano abbia ripescato nella sua memoria, e perché, un pezzo come Se so arrubate a nonna, mangia il fegato. Infatti la risposta di Pritam, già in passato accusato di plagio, non si è fatta attendere: «Ogni volta che esce una mia canzone arriva un gruppo di autoproclamati detective musicali che hanno creato un nuovo genere chiamato ‘somiglianze immaginarie’. Sempre le stesse persone, sempre la stessa teoria dell’‘ispirato da’. Ragazzi, a questo punto siete il mio team PR non pagato. Voglio solo dirvi una cosa: non è carino».