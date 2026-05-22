Mick Jagger festeggia a Stromboli la fine delle riprese, party interrotto dai carabinieri: «Musica vietata il mercoledì»

Era la festa privata per il film "Three Incestuous Sisters". Dura la critica della responsabile del turismo dell'isola: «Segno di un territorio che si ritrova penalizzato»

A Stromboli il mercoledì la musica è vietata. Mick Jagger l’ha scoperto ieri sera, 22 maggio, quando la festa a cui stava partecipando è stata interrotta dai carabinieri a causa delle norme locali. Era il party di fine riprese di Three Incestuous Sisters, film diretto dalla regista Alice Rohrwacher. Il frontman e fondatore dei Rolling Stones quindi non era solo, ma nel locale erano presenti la stessa regista, la troupe e gli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor, Isabella Rossellini. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la musica veniva riprodotta a un volume ragionevole attraverso un piccolo altoparlante quando è stata interrotta dai carabinieri. Nonostante lo stupore dei presenti, la decisione è stata rispettata.

La critica: «Un atto punitivo»

Una decisione che ha seguito le norme locali, ma che ha causato le critiche della responsabile dell’ufficio del turismo di Stromboli, Rosa Oliva, che ha definito l’accaduto come un «atto punitivo». «L’ennesimo segno che un territorio, anziché essere valorizzato e sostenuto dopo un inverno di gravi carenze e abbandono – prosegue Oliva -, si ritrova penalizzato persino nei suoi momenti di aggregazione sociale e di visibilità». Poi riferendosi al sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha detto: «Ci si sarebbe aspettati un benvenuto agli ospiti, o almeno un saluto e un ringraziamento per il loro contributo fondamentale» all’economia locale.