Diego Abatantuono vende la megavilla in Toscana, da porcile a casa di pregio sulle colline: quanto è grande e quanto costa

La scelta dell'attore di comprare a Lucca quando era sposato con Rita Rabassini, poi diventata compagna dell'amico e regista Gabriele Salvatores. L'annuncio finito online e le voci in città sulla vendita in corso

Dopo più di vent’anni trascorsi a coltivare uno dei rifugi più riservati della sua vita privata, Diego Abatantuono ha deciso di dire addio al suo angolo toscano. La residenza che possiede a Mutigliano, sulle colline a nord di Lucca, è stata affidata all’agenzia Essegi Immobiliare, che però mantiene il riserbo assoluto sulla trattativa e non conferma nulla sull’identità del venditore. La notizia viene raccontata dal Tirreno in un pezzo firmato da Gianni Parrini, dopo che la voce ormai in città si è sparsa rapidamente.

Quanto costa la villa di Abatantuono sulle colline di Lucca

Il prezzo richiesto, secondo l’annuncio pubblicato online e ripreso dal Tirreno, è di 1,9 milioni. La proprietà si trova a circa otto chilometri dalle Mura, in una delle aree più panoramiche della Lucchesia, ed è nata dal recupero di un edificio rurale toscano trasformato in una residenza di pregio di circa 400 metri quadrati. Si sviluppa su due livelli, con una torretta panoramica, ampi spazi open space, cinque camere, palestra, bagno turco e una piscina a sfioro di diciotto metri. Tutto intorno, circa diecimila metri quadrati di terreno punteggiati di ulivi.

La storia di villa “La Porcilaia”, l’ex porcile diventato dimora dell’attore

Il dettaglio più curioso riguarda il passato dell’immobile. In zona è conosciuta con il soprannome di villa La Porcilaia, un nomignolo ironico che l’attore ha voluto conservare anche dopo i lavori. Come ricorda il quotidiano toscano, prima della trasformazione l’edificio era davvero un vecchio porcile agricolo: Abatantuono lo acquistò anni fa e lo fece ristrutturare a fondo, senza però rinunciare al richiamo alle origini contadine della struttura.

Perché Abatantuono ha scelto Lucca: il legame con la città e con Salvatores

Il rapporto dell’attore milanese, oggi 71enne, con la Lucchesia risale agli anni Ottanta e sarebbe nato per un intreccio tra vita privata e professionale. Nel maggio 2009, ospite del Premio Fedeltà allo Sport alla discoteca Kukù di Antraccoli, fu lui stesso a spiegare il filo che lo lega al territorio: «Qui è nata mia figlia», raccontò, ricordando di aver frequentato a lungo Lucca prima con l’ex moglie Rita Rabassini e poi con l’attuale compagna Giulia Begnotti. Rabassini è oggi la compagna di Gabriele Salvatores, il regista premio Oscar che ha diretto Abatantuono in diversi film, primo fra tutti Mediterraneo. Negli archivi del Tirreno, ricorda ancora Parrini, restano altre tracce della sua presenza sulle colline: nell’ottobre 2002 finì sulle cronache per una causa civile contro il Comune, citato per i danni provocati alla casa da una frana legata all’alluvione del novembre 2000, mentre nel 2009 firmò la petizione del comitato “No elettrodotto” contro il passaggio dei tralicci sulle colline lucchesi.