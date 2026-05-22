Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
CULTURA & SPETTACOLOFrancesco TottiIlary BlasiInchiesteLazioMatrimoniRoma

Divorzio Totti-Blasi, dopo due ore si chiude la prima udienza: «Respinta la proposta di conciliazione». Cosa è successo

22 Maggio 2026 - 16:29 Matteo Revellino
francesco totti ilary blasi
francesco totti ilary blasi
Prima udienza davanti al giudice civile di Roma per l’ex capitano giallorosso e la conduttrice. Ora si attende una nuova udienza per formalizzare il divorzio
Google Preferred Site

Poteva essere l’ultimo atto della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma non è andata così. Dopo due ore, si è chiusa la prima udienza del processo di divorzio presso il tribunale civile di Roma. Dopo tre anni tra tribunali, Rolex spariti, frecciatine sui social e reciproche accuse, il giudice Gianluca Gelso ha tentato una conciliazione. Ma invano. Secondo quanto riportano il Corriere della Sera e la Repubblica, entrambi gli ex coniugi hanno respinto la proposta di accordo, non trovando una mediazione sugli ultimi aspetti economici e sulla gestione delle spese per i tre figli.

Vestiti uguali in tribunale a Roma

Un’intesa che avrebbe potuto portare alla formalizzazione definitiva della separazione in sede di divorzio, ma che per il momento resta irrisolta. L’ex capitano giallorosso era accompagnato dall’avvocato Antonio Conte, Blasi da Alessandro Simeone. E così, vestiti uguali con camicia bianca e pantalone beige, sono andati ognuno per la sua strada, non commentando quanto successo in aula. In attesa della prossima udienza.

Cosa succede ora?

Due ore intense, come racconta chi ha assistito all’udienza. Non è stata però l’ultima: Totti e Blasi dovranno incontrarsi di nuovo in un’aula di Tribunale. La speranza è che lì davvero si possa trovare un accordo, soprattutto per quanto riguarda la questione economica. Secondo le indiscrezioni, però, una rapida fine della vicenda processuale rappresenta un auspicio, non una certezza. Se slitta l’accordo, slittano anche le nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Sono nipote di Salvini e Piantedosi, comunisti di m…», la sparata ai carabinieri che lo fermano: chi è l’attore Marco Montingelli, il padre giornalista Rai e la carriera

2.

Mahmood testimone nel processo sull’amico per stupro, ma lui non si presenta. La serata a New York e le accuse per lo stilista Riccardo Tisci

3.

Truffa del bonus cultura a Torino: 190 ragazzi lo hanno convertito in contanti invece che in libri

4.

Alessandra Giudicessa senza la gemella a Belve Crime: «È ai domiciliari». Dai film ai furti veri e l’arresto: «Perché non sono una ladra» – Il video

5.

Riparte Money Road, Fabio Caressa: «Anche quest’anno ci siamo conquistati un pezzo di inferno». L’intervista

leggi anche
Francesco Totti e Noemi Bocchi
CULTURA & SPETTACOLO

La figlia di Totti lasciata sola a casa, cade l’accusa di Ilary Blasi: la decisione del giudice anche su Noemi Bocchi e la tata

Di Ugo Milano
ilary blasi corona
CULTURA & SPETTACOLO

La sibillina scelta di Mediaset dopo il caso Signorini. A condurre piazzano Ilary Blasi che diede il benservito a Corona proprio in quel format

Di Stefania Carboni
totti-ilary-blasi-analisi-situazione-finanziaria
CULTURA & SPETTACOLO

Quanto deve pagare Totti per il mantenimento di Blasi e dei figli? La parola torna al tribunale: al vaglio proprietà e conti correnti dei due ex coniugi

Di Ugo Milano
francesco totti ilary blasi scarpe rolex
CULTURA & SPETTACOLO

È ancora scontro tra Ilary Blasi e Totti: la conduttrice denuncia l’ex marito per il soffitto crollato alla villa all’Eur

Di Alba Romano
francesco totti ilary blasi
ATTUALITÀ

«Ma sei impazzito???», il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia sulla figlia. La foto dalla chat: come Ilary aveva in rubrica Francesco

Di Ugo Milano
francesco totti noemi bocchi indagine isabel ilary blasi
ATTUALITÀ

La tata di Totti e Bocchi, pagata 10 euro l’ora in nero: «Ero con Isabel». Ma i video la smentiscono

Di Alessandro D’Amato
francesco totti noemi bocchi isabel ilary blasi
ATTUALITÀ

Noemi Bocchi indagata con Francesco Totti e la tata per aver lasciato Isabel sola a casa

Di Alessandro D’Amato
totti 6 unica
CULTURA & SPETTACOLO

«”6 Unica” non l’ho dedicata a Ilary Blasi», Totti rompe il mito della maglietta iconica. Ecco a chi era dedicata – Il video

Di Alba Romano