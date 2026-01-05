Quanto deve pagare Totti per il mantenimento di Blasi e dei figli? La parola torna al tribunale: al vaglio proprietà e conti correnti dei due ex coniugi

L'ultimo contenzioso sul controsoffitto crollato nella villa all'Eur ha portato alla richiesta di una consulenza contabile. Il responso dovrebbe arrivare tra quattro mesi

Quanto dovrebbe versare davvero ogni mese Francesco Totti all’ex moglie Ilary Blasi? È a questa domanda che cercherà di trovare una risposta il tribunale civile, che ha disposto proprio nelle scorse ore una consulenza tecnica contabile per ricostruire le situazioni finanziarie dei due ex coniugi. L’obiettivo è chiaro: capire se l’assegno di mantenimento ai figli da 12.500 euro che l’ex capitano giallorosso versa ogni mese sia corretto oppure no.

La consulenza contabile

A chiedere la consulenza contabile sono stati gli avvocati di Ilary Blasi, ma poco più tardi ha fatto seguito un’istanza analoga anche dei legali dell’ex capitano della Roma. L’analisi passerà al vaglio tutto: immobili, conti correnti, partecipazioni, flussi finanziari e non solo. Il responso, secondo quanto scrive Repubblica, dovrebbe arrivare tra quattro mesi. A pesare potrebbero essere anche alcuni trascorsi fiscali di Totti: pendenze sanate con il Fisco e un’indagine per reati fiscali archiviata dalla procura di Roma.

Il nuovo contenzioso sul soffitto crollato

L’ultimo capitolo della battaglia giudiziaria tra Totti e Blasi riguarda il crollo di un controsoffitto alla maxi villa dell’Eur, dove la conduttrice vive con i figli e diventata uno dei simboli della fine del matrimonio. Blasi ha chiesto all’ex marito di pagare i lavori di manutenzione necessari che, in base a quanto stabilito dal giudice civile, spetterebbero proprio a Totti. Lui, però, non ha risposto. E così, la conduttrice ha dato mandato ai suoi legali di depositare un provvedimento d’urgenza al tribunale civile. Così facendo, di fatto, si è aperto un nuovo contenzioso tra i due, prolungando il braccio di ferro giudiziario che ha già interessato la separazione, gli assegni di mantenimento, la gestione del patrimonio familiare, i Rolex e non solo.

Foto copertina: ANSA | Francesco Totti e l’ex moglie Ilary Blasi in una foto del 2022