Francesco Totti e i messaggi in privato all’ex ballerina di Amici Francesca Tocca: l’indiscrezione durante la relazione con Noemi Bocchi

26 Dicembre 2025 - 14:56 Alba Romano
Tutti i tentativi dell'ex capitano della Roma, però, non avrebbero avuto alcuna risposta

Francesco Totti avrebbe tentato di avviare una conoscenza con Francesca Tocca, l’ex ballerina professionista del programma televisivo «Amici» ed ex moglie di Raimondo Todaro, ballerino di latino. Secondo quanto rivelato dal settimanale Diva e Donna, l’ex capitano della Roma le avrebbe scritto più volte sui social, manifestando il desiderio di incontrarla di persona. Tutti i tentativi, però, non avrebbero ottenuto risposta da parte della ballerina. Le voci su questo presunto interesse non sembrano comunque aver incrinato il rapporto tra Totti e Noemi Bocchi, sua compagna ufficiale dopo la separazione da Ilary Blasi.

Le presunte tensioni in famiglia

La coppia aveva già attraversato senza scossoni l’ondata di gossip seguita alle dichiarazioni della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, fotografata nei mesi scorsi mentre entrava nello stesso hotel di Totti e poi protagonista di un’intervista che lasciava intendere l’esistenza di un flirt. Anche in quel caso, il legame con Bocchi era rimasto solido nonostante il caso mediatico. Negli ultimi giorni, tuttavia, l’attenzione si è nuovamente concentrata sulla vita privata dell’ex calciatore per un altro motivo. Secondo alcune indiscrezioni, i figli avuti da Ilary Blasi non avrebbero gradito trascorrere le vacanze di Natale insieme alla nuova compagna del padre. Si parla, soprattutto, di un rapporto ancora freddo tra Chanel, la secondogenita della coppia, e Noemi Bocchi, che nel tempo avrebbe portato a una frequentazione piuttosto limitata tra le due.

