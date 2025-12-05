Totti in vacanza negli Usa lontano dai guai giudiziari, la gaffe della compagna Noemi Bocchi che sbaglia monumento – La foto

Il tour americano dell'ex capitano della Roma è stato anche l'occasione per ritrovare diversi ex compagni di squadra e campioni indimenticabili del calcio mondiale. La cena a Washington con Ronaldo, Materazzi, Candela e Roberto Baggio, Vieri e Cannavaro

È la passione per il padel a portare Francesco Totti di nuovo negli Stati Uniti. Un viaggio che, dopo Miami, continua a New York e Washington assieme alla compagna Noemi Bocchi. Con lei l’ex capitano della Roma prova a tenersi lontano, almeno dal punto di vista geografico, dai guai giudiziari che accompagnano la coppia. Entrambi sono indagati per abbandono di minore, dopo la denuncia di Ilary Blasi. A Roma resta aperto il fronte legato alla vicenda: l’accusa è di aver lasciata sola in casa per tre ore la figlia più piccola dell’ex calciatore la sera del 26 maggio 2023. La procura ha chiesto l’archiviazione per Totti, Bocchi e la tata coinvolta, ma i legali di Blasi hanno contestato la richiesta depositando nuovi elementi, tra cui una chat WhatsApp in cui la conduttrice contesta all’ex marito di essere uscito lasciando la bambina da sola.

La gaffe di Noemi: Capitol Hill scambiato per la Casa Bianca

Il viaggio è stato immortalato sui social soprattutto da Bocchi, che di passaggio da Washington DC si è concessa un selfie davanti a uno dei luoghi simbolo della capitale americana. La compagna di Totti si è scattata una foto con sullo sfondo Capitol Hill, il Campidoglio degli Stati Uniti e sede del Congresso. Peccato però che fosse convinta di essere davanti alla Casa Bianca, con tanto di scritta sulla foto che inevitabilmente è diventata virale e ha scatenato l’ironia sui social.

Da Miami a Washington: le cene dei campioni

La tappa di Miami è stata l’occasione per un torneo di padel riservato ad alcune leggende del calcio mondiale per l’EA7 World Legends Padel Tour. A Washington che Totti ha ritrovato altri amici come Ronaldo, Materazzi, Candela e Roberto Baggio, Vieri e Cannavaro. Poco prima, l’ex romanista Candela aveva pubblicato un pezzo della Roma campione d’Italia 2001 con Batistuta, Montella, Cafu e naturalmente Totti.

La decisione del gip sull’archiviazione

Sul fronte giudiziario l’attenzione per la coppia Totti-Bocchi non può che restare alta. La richiesta di archiviazione è stata motivata dai pm, secondo cui non ci sarebbe stato un pericolo concreto, ma i legali di Blasi hanno depositato nuovi elementi per contestarla. Il gip si è riservato di decidere nei prossimi giorni.