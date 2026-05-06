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San Siro da una prospettiva inedita: lo stadio apre le porte alla sua iconica copertura. Come partecipare alle visite sul tetto

06 Maggio 2026 - 18:47 Matteo Revellino
stadio san siro inchiesta indagati milano
stadio san siro inchiesta indagati milano
Dal 4 maggio è nato San Siro Skywalk, una visita dello stadio di Inter e Milan dalla copertura dell'impianto
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San Siro apre le sue porte anche nell’unico punto finora non visitabile, a pochi anni dalla possibile demolizione. Dal 4 maggio è nato San Siro Skywalk, una visita guidata che permette ai tifosi di entrare nell’impianto di Milan e Inter da una prospettiva unica: l’iconica copertura. Accompagnati dalle guide, l’esperienza consente di vedere lo stadio e il rettangolo di gioco da 55 metri d’altezza.

La visita della copertura

I turisti possono accedere alla visita guidata della copertura da una delle torri tipiche di San Siro, dal Gate 8, cioè lo stesso per entrare al San Siro Museum. Una volta saliti a 55 metri di altezza, ha inizio il tour di 60 minuti e prevede un camminamento sospeso nel vuoto che collega la torre 4 alla torre 1. Il percorso, aperto fino a ottobre, si conclude con il rientro attraverso il terzo anello dello stadio.

L’architettura di Italia ’90

Il progetto nasce anche per omaggiare la struttura reticolare in acciaio installata in occasione dei Mondiali di calcio giocati in Italia nel 1990. Infatti in vista di quell’evento furono realizzate le grandi travi rosse e il terzo anello, elementi architettonici che hanno contribuito a rendere San Siro “la Scala del calcio“.

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