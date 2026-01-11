Il nuovo San Siro avrà un tunnel trasparente: così si potrà assistere all’ingresso in campo dei giocatori

L'accesso potrebbe essere riservato solo a chi compra un biglietto esclusivo, comprensivo dei servizi di hospitality

Il progetto del nuovo stadio di San Siro è ancora ben lontano dall’essere completato, ma c’è un primo dettaglio che già fa sognare i tifosi: un tunnel trasparente da cui si potranno vedere i giocatori quando entrano ed escono dal campo. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, che ricorda come i tunnel di questo genere siano già diventati realtà in altri due impianti europei: quelli di Tottenham e Manchester City.

I primi dettagli sul nuovo San Siro

A occuparsi del progetto del nuovo stadio di San Siro, destinato a diventare la prossima casa di Inter e Milan, sono due studi di architettura di fama mondiale: Manica e Foster + Parnters. Il disegno del nuovo impianto è ancora ben lontano da essere completato e richiederà ancora alcuni mesi di lavoro. Alcuni dettagli, però, sono già stati resi noti, più o meno ufficialmente. Il nuovo stadio, per esempio, avrà 71.500 posti su due anelli e avrà una forma ovalizzata. Il tetto non sarà fisso, non retrattile, e non coprirà il rettangolo di gioco.

Come funzionerà il tunnel trasparente

Tra le novità svelate dai giornali sportivi c’è, appunto, anche il tunnel trasparente che collega gli spogliatoi con il campo. Ci sarà una parete di vetro, oltre la quale alcuni spettatori, iscritti al Tunnel Club, potranno assistere all’ingresso in campo dei giocatori. Questa opportunità sarà riservato solo a colore che avranno un biglietto esclusivo, che comprende l’accesso alla zona hospitality. Naturalmente, non ci sarà alcuna possibilità di interagire con i calciatori, ma bisognerà accontentarsi di ammirare i propri beniamini a pochissimi metri di distanza.

In copertina: Il tunnel trasparente nello stadio del Tottenham