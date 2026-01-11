Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
SPORTAC MilanCalcioFc InterLombardiaMilanoNuovo San Siro

Il nuovo San Siro avrà un tunnel trasparente: così si potrà assistere all’ingresso in campo dei giocatori

11 Gennaio 2026 - 20:40 Alba Romano
embed
nuovo-stadio-san-siro-tunnel-trasparente
nuovo-stadio-san-siro-tunnel-trasparente
L'accesso potrebbe essere riservato solo a chi compra un biglietto esclusivo, comprensivo dei servizi di hospitality

Il progetto del nuovo stadio di San Siro è ancora ben lontano dall’essere completato, ma c’è un primo dettaglio che già fa sognare i tifosi: un tunnel trasparente da cui si potranno vedere i giocatori quando entrano ed escono dal campo. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, che ricorda come i tunnel di questo genere siano già diventati realtà in altri due impianti europei: quelli di Tottenham e Manchester City.

I primi dettagli sul nuovo San Siro

A occuparsi del progetto del nuovo stadio di San Siro, destinato a diventare la prossima casa di Inter e Milan, sono due studi di architettura di fama mondiale: Manica e Foster + Parnters. Il disegno del nuovo impianto è ancora ben lontano da essere completato e richiederà ancora alcuni mesi di lavoro. Alcuni dettagli, però, sono già stati resi noti, più o meno ufficialmente. Il nuovo stadio, per esempio, avrà 71.500 posti su due anelli e avrà una forma ovalizzata. Il tetto non sarà fisso, non retrattile, e non coprirà il rettangolo di gioco.

Come funzionerà il tunnel trasparente

Tra le novità svelate dai giornali sportivi c’è, appunto, anche il tunnel trasparente che collega gli spogliatoi con il campo. Ci sarà una parete di vetro, oltre la quale alcuni spettatori, iscritti al Tunnel Club, potranno assistere all’ingresso in campo dei giocatori. Questa opportunità sarà riservato solo a colore che avranno un biglietto esclusivo, che comprende l’accesso alla zona hospitality. Naturalmente, non ci sarà alcuna possibilità di interagire con i calciatori, ma bisognerà accontentarsi di ammirare i propri beniamini a pochissimi metri di distanza.

In copertina: Il tunnel trasparente nello stadio del Tottenham

Articoli di SPORT più letti
1.

Seul, Alcaraz batte Sinner nella prima sfida dell’anno

2.

Jannik Sinner, cosa non si sapeva sul no a Mattarella: «Stava per andare in ospedale». Il retroscena del capo della federtennis

3.

I soldi di Juve e Milan puntati sul mattone a Torino e Milano. Max Allegri fa anche l’immobiliarista e Mps è suo inquilino a Follonica

4.

Boschi scomparsi, costi lievitati e opere incompiute: i cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina visti dall’alto

5.

Sinner: «Un doppio con Alcaraz? Perché no» – Il video

leggi anche
san siro
ATTUALITÀ

Lo stadio di San Siro passa di mano: completata la cessione a Inter e Milan. Ma la procura apre un’indagine per turbativa d’asta

Di Ugo Milano
SPORT

Secondo Ignazio La Russa abbattere San Siro è «un errore» ma il nuovo sindaco lo può correggere

Di Alba Romano
SPORT

San Siro, che cosa succede ora, dalla demolizione al nuovo stadio: tutte le tappe e le date

Di Giammarco Pio Isoldi
SPORT

Nuovo San Siro, Milano dice sì alla vendita a Inter e Milan per 197 milioni

Di Alba Romano