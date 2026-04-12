Impresa di Yeman Crippa, vince la maratona di Parigi: è il primo italiano a riuscirci

Nessun europeo la vinceva da 24 anni. «La mia carriera da maratoneta inizia oggi», ha esultato l'azzurro

Yeman Crippa ha trionfato alla maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, stabilendo il primato personale di 2h05:18. Si tratta del primo italiano a conquistare i 42,195 km della capitale francese, evento che un europeo non vinceva da 24 anni (il francese Benoit Zwierzchiewski lo ha fatto nel 2002). «La mia carriera da maratoneta inizia oggi» ha esultato l’azzurro. «È stato incredibile, intorno al 33esimo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando al 39esimo ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare – ha esultato il trentino delle Fiamme Oro – Oggi mi sono riscattato dal 25esimo posto di Parigi ai Giochi Olimpici e si apre una pagina tutta nuova, stamattina ho scoperto di avere feeling con la maratona».

Chi è Yeman Crippa

Nato in Etiopia e trentino d’adozione, Yeman Crippa è un primatista e mezzofondista italiano. Classe 1996, è specializzato in 3.000, 5.000 e 10.000 metri piani. Dopo aver iniziato a correre con l’Atletica Valchiese, vive e si allena a Trento seguendo gli insegnamenti di Massimo Pegoretti, ex mezzofondista delle Fiamme Azzurre. Ha vinto tre medaglie d’oro a livello europeo: nei 10000 m piani a Monaco di Baviera 2022 e nella mezza maratona a Roma 2024. La sua storia e quella del fratello Nekagenet (sono stati adottati insieme ai 4 fratelli e ai 3 cugini) è stata raccontata dal regista Matteo Valsecchi nel documentario Yema e Neka, uscito nel 2015.

(in copertina i vincitori di Parigi, Shure Demise dall’Etiopia e Yemaneberhan Crippa. EPA/TERESA SUAREZ)