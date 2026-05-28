Max Allegri al Napoli, dove l’ha beccato al telefono De Laurentiis. C’è l’accordo: cosa prevede il contratto

L'allenatore toscano sta per liberarsi dal Milan e prendere il posto di Antonio Conte. La firma prevista nei prossimi giorni: cosa prevede l'offerta del club partenopeo

Massimiliano Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, in un articolo firmato da Antonio Giordano, Aurelio De Laurentiis ha scelto l’ex tecnico di Juventus e Milan per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. I due si erano già incontrati in passato senza chiudere, ma adesso le condizioni per l’intesa ci sono tutte. Prima del passaggio in azzurro resta da definire l’uscita dal Milan, con i legali di Allegri al lavoro sulla risoluzione del contratto.

Che contratto firma Allegri e come è arrivata la scelta

L’allenatore livornese firmerà un biennale, con opzione per un’altra stagione. Fino a questa mattina, scrive ancora la Gazzetta, in corsa c’era anche Vincenzo Italiano, poi intorno all’una De Laurentiis ha deciso e ha avvisato Allegri, che in quel momento si trovava a Pescara per il premio Galeone e si è commosso ricordando il suo vecchio mister. Nella trattativa ha pesato il ruolo del direttore sportivo Giovanni Manna, da tempo tra i suoi sostenitori, ricorda Gazzetta.

Quando arriva l’ufficialità di Allegri al Napoli

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma la scelta sarebbe ormai fatta e mancherebbe la firma sul contratto da due anni. Momento che slitterà alla prossima settimana, prima che De Laurentiis parta per gli Stati Uniti. L’attesa è innanzitutto per il Cda del Milan, che nelle prossime ore potrebbe già definire la risoluzione del contratto di Allegri, prima della stretta di mano del toscano con De Laurentiis.