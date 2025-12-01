«Ma sei impazzito???», il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia sulla figlia. La foto dalla chat: come Ilary aveva in rubrica Francesco

Secondo la conduttrice e i suoi legali, il gip dovrebbe disporre l’imputazione coatta a carico dell’ex numero 10 e della compagna Noemi Bocchi. Il caso della figlia lasciata sola due anni fa per uscire a cena

C’è un messaggio che Ilary Blasi ha inviato a Francesco Totti alle 23.19 del 26 maggio 2023, due ore dopo che – secondo la conduttrice – l’ex numero 10 della Roma era uscito a cena con la nuova compagna Noemi Bocchi lasciando soli in casa i tre figli minorenni. Un messaggio che è rimasto senza risposta, così come le diverse chiamate sul cellulare dell’ex marito, finché la polizia non ha iniziato a bussare al cancello del condominio dove si trovavano la figlia di Totti, Isabel, e i due bambini avuti da Bocchi dalla sua precedente relazione. È facendo leva anche su questo elemento che la difesa di Blasi ha chiesto con insistenza al gip di rinviare a giudizio la coppia con imputazione coatta per abbandono di minore. E, dunque, di rifiutare la richiesta di archiviazione presentata e ribadita dalla procura.

La videochiamata, l’sms e le chiamate senza risposta

«Hanno lasciato i figli soli a casa per andare a cena fuori», è questa l’accusa che Ilary Blasi ha formalizzato nella denuncia contro Francesco Totti e Ilary Blasi. I due erano usciti di casa intorno alle 21 e avevano chiesto alla loro babysitter di tenere compagnia ai figli. Poco dopo Blasi aveva videochiamato la figlia, che le aveva confessato che non c’erano adulti in casa. Dopo un’ora e mezza passata al cellulare con la piccola, la conduttrice ha provato a scrivere e chiamare Totti (proprio così era salvato sulla rubrica del telefono): «Francesco ho sentito due volte Isabel stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori», si legge nell’sms che lei avrebbe inviato all’ex marito. «Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni????». Non avendo ricevuto risposta, Blasi ha chiamato sua madre chiedendole di avvisare le forze dell’ordine.

Il messaggio di Ilary Blasi a Totti alle 23.19

Il rientro di Totti insieme alla polizia e la chiamata dell’ultimo minuto

Totti e Bocchi sono rientrati in casa insieme agli agenti della polizia che, una volta perlustrata l’abitazione, hanno certificato la presenza della babysitter insieme ai minori. Secondo la difesa di Ilary, però, la donna si sarebbe fiondata nella casa dell’ex numero 10 solo dopo essere avvertita della presenza della polizia. Una chiamata che Totti avrebbe fatto dopo che l’amico Vito Scala era stato allertato da un dirigente delle forze dell’ordine, che non riusciva a entrare nel condominio e chiedeva che gli fosse aperto il cancello.