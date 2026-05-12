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Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio sui familiari: «Due i principali sospettati»

12 Maggio 2026 - 12:16 Alba Romano
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Gli interrogatori si sarebbero concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Dall’incrocio delle testimonianze raccolte sarebbero emerse alcune contraddizioni
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È la pista familiare al momento quella privilegiata dagli investigatori nell’ambito del duplice omicidio di Pietracatella, il centro del Molise dove, durante le festività natalizie, madre e figlia sono morte in circostanze riconducibili a un presunto avvelenamento. È quanto emerge da fonti investigative. Negli ultimi giorni, infatti, gli interrogatori condotti dalla Squadra Mobile su diversi testimoni si sarebbero concentrati soprattutto sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Tra le quattro o cinque persone finite sotto osservazione, due sarebbero considerate di particolare interesse investigativo.

Le dichiarazioni contradditorie e gli interrogatori

Dall’incrocio delle dichiarazioni rese dai testimoni – scrive l’Ansa – sarebbero emerse contraddizioni. Sempre dalle stesse fonti si apprende anche che serviranno ancora alcune settimane per poter tirare le prime conclusioni dell’indagine. Da oggi e fino a sabato intanto proseguiranno gli interrogatori in Questura mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina.

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