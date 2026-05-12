Accoltellato perché difende una collega dalle molestie, grave un 23enne a Prato: due arrestati, uno è minorenne

L'episodio si è verificato nella notte tra l'11 e il 12 maggio. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva ed è in condizioni gravissime. La prognosi resta riservata

È in gravissime condizioni il ragazzo di 23 anni che nella notte è stato accoltellato nel centro storico di Prato, in piazza Mercatale. Il giovane sarebbe andato in arresto cardiaco a causa della forte emorragia, salvato grazie al provvidenziale intervento del 118. La prognosi resta riservata e le sue condizioni vengono definite estremamente critiche. Gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare le due persone considerate responsabili dell’aggressione: il primo è un cittadino italiano minorenne, di 16 anni, mentre il secondo è un uomo di origini sudamericane. I due sarebbero stati riconosciuti da testimoni come gli aggressori e sono stati fermati.

Le molestie e l’accoltellamento

L’episodio è avvenuto intorno all’1:15 del 12 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo, un cameriere di uno dei locali che si affaccia sulla piazza nel centro storico di Prato, avrebbe terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega. I due hanno poi incrociato gli aggressori che avrebbero infastidito la ragazza e chiesto denaro al giovane, che sarebbe intervenuto per difendere la collega. Uno dei due malintenzionati avrebbe estratto un coltello sferrando un colpo nel torace, all’altezza del cuore, del 23enne, che è andato in arresto cardiaco. Dopo l’intervento del 118, il trasferimento d’urgenza all’opedale Santo Stefano, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico cardiaco. Il giovane è ora ricoverato nel reparto di rianimazione e in prognosi riservata.

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