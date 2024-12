Francesco Totti e Ilary Blasi, il giallo della baby sitter non è chiuso: «Un video dimostra che Isabel era sola in casa»

La denuncia dell'ex moglie: la portinaia è arrivata dopo

Il caso Isabel non è chiuso. Anzi. L’indagine nei confronti di Francesco Totti per abbandono di minore ora ha anche un video. Si tratta della registrazione della videochiamata della bambina di 7 anni alla madre Ilary Blasi. Che è andato ad arricchire la denuncia della conduttrice contro l’ex marito. E che secondo lei costituirebbe la prova della sua colpevolezza. Isabel chiamava dall’appartamento di Vigna Clara a Roma Nord dove vive l’ex capitano della A.S. Roma insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi. E il giallo della baby sitter non è ancora risolto.

Il giallo della baby sitter

La sera del 26 maggio 2023 Totti era uscito di casa con Bocchi per una cena in un ristorante. A casa aveva lasciato Chanel (16 anni) e, appunto, Isabel. Ma la più piccola aveva detto alla madre che la tata non c’era. Per questo, spiega oggi Il Messaggero, Blasi ha chiamato la figlia. E le ha chiesto di spostarsi mentre erano al cellulare nelle altre stanze della casa. Allo scopo di vedere con i suoi occhi che non c’era nessuno. E ha registrato la videochiamata. A giro completato secondo Blasi l’assenza della baby sitter è provata. Per questo ha chiamato i genitori per mandarli a controllare. E loro dopo aver citofonato e non aver ricevuto risposta hanno chiamato la polizia e sono entrati in casa. Ma ad aprire la porta c’era proprio la baby sitter. Mentre Isabel stava già dormendo

Il verbale

Nel verbale i poliziotti hanno constatato la presenza di un adulto con i minori. E avevano anche visto ritornare a casa Totti, allertato dagli altri figli di quello che stava accadendo. Secondo Blasi in casa la tata non c’era e il suo ex marito ha chiesto alla portiera dello stabile di salire nel suo attico per aprire la porta alla polizia. Ma non è escluso che il pm chieda l’archiviazione per tenuità dei fatti. Visto che sono molti i genitori che lasciano i figli piccoli con i fratelli più grandi, anche se non sono maggiorenni.