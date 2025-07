Si chiude lo scontro sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Il giudice impone l’«affido condiviso»: come potranno indossarli

I Daytona resteranno dunque a disposizione di entrambi gli ex coniugi, che potranno utilizzarli a turno secondo modalità da concordare

Il Tribunale civile di Roma ha messo fine alla disputa sui quattro orologi Rolex oggetto di contesa tra la showgirl Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma Francesco Totti, stabilendo il cosiddetto «affido condiviso». I Daytona resteranno dunque a disposizione di entrambi gli ex coniugi, che potranno utilizzarli a turno secondo modalità da concordare. La decisione conferma quanto già stabilito in via provvisoria nel 2023 e riguarda uno dei tanti capitoli, tra i più discussi, nella causa di separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva.

Come è iniziata la guerra dei Rolex

Gli orologi erano stati prelevati da Ilary Blasi, insieme al padre, da una cassetta di sicurezza in banca il 15 giugno 2022, circa un mese prima che la coppia annunciasse ufficialmente la separazione tramite comunicati stampa distinti. Dopo la rottura, i preziosi erano rimasti nella disponibilità della showgirl, ma Totti ne aveva chiesto la restituzione, rivendicando la proprietà di quei beni.

Come funzionerà l’affido condiviso dei Rolex

Con il provvedimento emesso ora dal giudice, si chiude formalmente questa fase della causa civile, anche se resta per entrambe le parti la possibilità di impugnare la decisione. Scenario per il momento escluso, ma non del tutto impossibile. Ora starà ai due decidere i dettagli. Dovranno infatti stabilire di comune accordo chi e quando potrà indossare gli orologi a seconda di esigenze personali e disponibilità altrui. Un percorso tutto in salita, ma fuori dal quale secondo il giudice non si potrà procedere.