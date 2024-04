Francesco Totti e l’altro tradimento di Ilary Blasi: «Una relazione extraconiugale dopo quella con Iovino»

Francesco Totti torna a parlare dei tradimenti di Ilary Blasi. Presto i due si incontreranno in tribunale. Due sono le occasioni fissate: il 19 aprile l’udienza sulla questione dei Rolex. Il cuo valore stimato è tra i 400 e gli 800 mila euro. Il 31 maggio invece sarà il momento della verità dell’ex capitano della Roma. Il quale ha intenzione di fare nuove rivelazioni dopo quella di Cristiano Iovino. La storia della «frequentazione intima» raccontata dal personal trainer ai giornali, se ripetuta in tribunale, può infatti cambiare la storia della separazione tra i due coniugi. Ma soprattutto, secondo alcune indiscrezioni il calciatore avrebbe le prove di un altro tradimento della moglie. Un’altra relazione extraconiugale dopo quella con Iovino. Che nel frattempo è stato inserito nella lista dei testimoni proprio da Totti.

Le indiscrezioni

A riportare le indiscrezioni sulle intenzioni dell’ex calciatore della Roma è il settimanale Gente. E la questione dei tradimenti non alimenta solo il gossip intorno all’ex coppia. È infatti decisiva per la questione dell’addebito. Davanti al giudice Totti e Blasi si autoaccusano a vicenda per la fine della relazione. Dando ciascuno la colpa all’altro. Anche perché dalla colpa del divorzio dipendono risarcimento e assegno di mantenimento. Nel documentario “Unica” Blasi ha sostenuto che con Iovino ha soltanto preso un caffè. E lo ha ribadito dopo l’intervista rilasciata dal personal trainer al Messaggero. Se la giudice Simona Rossi credesse invece alla testimonianza di Iovino, potrebbe negare a Blasi l’assegno di mantenimento. Anche se la showgirl non è certo dipendente economicamente dall’ex marito. E negli ultimi anni ha sicuramente guadagnato più di lui.

La separazione con addebito

Proprio per questo lo stillicidio di notizie che escono prima degli appuntamenti in tribunale potrebbe fare parte di una strategia. Ovvero quella di costringere Ilary ad arrivare a un accordo prima delle udienze in tribunale. Per evitare di dover sostenere poi le conseguenze mediatiche delle rivelazioni dei suoi presunti ex amanti. In questa prospettiva c’è prima di tutto da segnalare che Fabrizio Corona ha mandato di recente segnali a Ilary. Sostenendo che deve chiamarlo a testimoniare a processo se vuole vincere contro Totti. In più è tornata a farsi sentire la showgirl Flavia Vento. Che, secondo il gossip della Capitale, aveva avuto rapporti con l’ex giallorosso poco prima del matrimonio con Blasi. Ma il racconto riportato da un settimanale è stato smentito dall’interessata.

