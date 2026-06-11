Belen Rodriguez, la sua verità sull’Isola dei famosi data a Selvaggia Lucarelli. Il post dopo il ricovero: il messaggio per Mediaset

«Chi dovrà rispondere lo farà» scrive la showgirl ai media che hanno raccontato i suoi ultimi complicati giorni tra incidenti stradali e ricovero all'alba. La storia su Instagram con cui rompe il silenzio

Dopo settimane di indiscrezioni, Belen Rodriguez ha scelto Instagram per dire la sua. In una lunga storia, la showgirl ha prima ringraziato i fan per il sostegno ricevuto durante il periodo del ricovero al Policlinico di Milano, poi ha alzato il tiro contro parte della stampa. «Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait», ha scritto, aggiungendo che «nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà». Una presa di posizione netta, che arriva dopo la nota diffusa all’Ansa dal suo legale, l’avvocato Giuseppe Russo, che aveva smentito le voci su una presunta omissione di soccorso legata ad alcuni incidenti stradali a Milano che avrebbero coinvolto la conduttrice.

Perché Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi al posto di Belen

Sull’Isola dei Famosi, poi affidata a Selvaggia Lucarelli, Rodriguez ha provato a spegnere le varie speculazioni che sono circolate negli ultimi tempi. La rinuncia non avrebbe nulla a che fare con dinamiche professionali o tensioni editoriali con Mediaset. «Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere», ha spiegato, precisando di non poter stare 45 giorni lontana dai figli. Una scelta dettata, a suo dire, anche dal rispetto per il lavoro stesso: «Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, anche alla mia famiglia».

La storia su Instagram di Belen Rodriguez dopo il ricovero

Il messaggio di Belen a Mediaset: «Avremo altre occasioni»

Con Mediaset quindi non ci sarebbe nessuna rottura, anzi. La showgirl ha tenuto a ringraziare l’azienda «per aver capito la situazione», lasciando aperta la porta a future collaborazioni: «Sicuramente avremo altre occasioni», ha concluso, promettendo ai follower che «ci vedremo prestissimo». E su chi le ha fatto del male in questi mesi, l’ultima parola l’ha affidata a una frase che per qualcuno potrà suonare come una minaccia fatalista: «Il karma farà il suo corso».