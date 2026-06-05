Selvaggia Lucarelli si prende l’Isola dei famosi, la svolta sulla conduzione: perché Mediaset l’ha scelta

Il reality si sposterà nelle Filippine, dove è previsto l'inizio delle riprese a breve

A guidare la prossima edizione de L’Isola dei Famosi saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin. Lo annuncia Mediaset che conferma le indiscrezioni delle ultime ore con un comunicato diffuso da Cologno Monzese il 5 giugno 2026. Il reality, uno dei titoli storici di Canale 5, tornerà in onda nel corso delle prossime stagioni con questa coppia alla conduzione.

Quando e dove si gira la nuova edizione

Le riprese partiranno a breve nelle Filippine, la nuova ambientazione scelta per il programma. Sarà questo lo scenario in cui Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e pubblico nel racconto dell’edizione, tra prove, convivenza forzata e dinamiche di gruppo che da sempre caratterizzano il format.

Perché la scelta di Selvaggia Lucarelli

Secondo Mediaset, la scelta di Selvaggia Lucarelli, dopo l’esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip, sarebbe nata da «la volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo». Ad affiancarla resta Alvin, volto ormai legato all’identità del reality, che dovrebbe garantire continuità ed esperienza nella gestione del meccanismo.

Cast e novità: cosa si sa finora

Sul resto della squadra, per ora, bocche cucite. L’azienda fa sapere che i dettagli sul cast e sulle altre novità di questa edizione, prodotta come format da Banijay Italia, arriveranno nelle prossime settimane.