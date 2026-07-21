Fedez ancora ricoverato al Fatebenefratelli di Milano: la riapertura di una vecchia ulcera e i danni degli antinfiammatori. Cosa dicono i medici

Resta ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano Federico Lucia, in arte Fedez, giunto nella struttura sanitaria milanese in ambulanza nella serata di ieri. Il cantante si trova tuttora in ospedale dove i medici stanno proseguendo tutti gli accertamenti del caso

Resta in ospedale Fedez, ricoverato da ieri sera al Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato d’urgenza a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni non sono considerate gravi, ma i medici continuano a tenerlo sotto osservazione per completare tutti gli accertamenti del caso. A scatenare il malore, secondo quanto riporta Ansa, sarebbe stata la riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza provocata dall’assunzione di farmaci antinfiammatori.

Fedez rimane sotto osservazione

L’allarme acuto è rientrato, ma il personale sanitario ha preferito trattenere il rapper milanese nella struttura per monitorare la situazione da vicino. Per Federico Lucia si tratta purtroppo di un episodio già noto. Nel 2023, infatti, era finito d’urgenza nello stesso ospedale per una dinamica del tutto analoga, strascico delle fragilità addominali rimaste dopo il delicato intervento per la rimozione del tumore al pancreas affrontato nel 2022 al San Raffaele.