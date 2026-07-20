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Noemi, un mese di riposo dopo la caduta: «Non era mia intenzione fare delle acrobazie»

20 Luglio 2026 - 13:03 Gabriele Fazio
Le immagini della rovinosa caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marina hanno messo in ansia i suoi fans
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Le immagini della rovinosa caduta dal palco di Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, hanno messo in ansia i suoi fans. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco, finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Oggi tramite social, in allegato a una foto su un letto d’ospedale, la cantante romana ha fatto sapere che i medici le hanno imposto quattro settimane di stop: «Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate! Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte».

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