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Noemi cade dal palco durante il concerto e finisce in ospedale – Il video

20 Luglio 2026 - 07:06 Alba Romano
Era a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Ora è in ospedale a Vasto
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Un incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco, finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto, uno degli eventi del cartellone estivo della cittadina, è stato quindi sospeso, intorno alle 22.30.

«A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione alla cantante Noemi il concerto è stato sospeso», scrive il Comune. «La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione. Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto – va avanti la nota – l’amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera».

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