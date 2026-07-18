Fedez sparito dai social, il taglio netto col passato: è nato il terzo figlio. La scelta con Giulia Honegger: come l’hanno chiamato

Il parto all'ospedale San Raffaele di Milano. La nuova vita con la stilista e il cambio di passo sui social

È da almeno 24 ore che Federico Leonardo Lucia è letteralmente in silenzio sui social. Il taglio netto rispetto al passato passa anche dai suoi profili che tacciono dopo che è nato il suo terzo figlio, il primo con la sua nuova compagna. Il piccolo Edoardo Lupo è venuto alla luce il 16 luglio, all’Ospedale San Raffaele di Milano, nato dalla relazione tra il rapper e Giulia Honegger. Per Fedez si tratta della terza paternità dopo Leone e Vittoria, nati rispettivamente il 19 marzo 2018 e il 23 marzo 2021 dal matrimonio con Chiara Ferragni, chiuso con il divorzio nel 2025.

Chi è Giulia Honegger, la nuova compagna di Fedez

Per Honegger, 23 anni, si tratta invece del primo figlio. La ragazza è stilista e imprenditrice, cofondatrice del marchio di moda indipendente Ayme. La coppia ha sempre gestito la relazione con un profilo basso, lontano dai riflettori che avevano invece accompagnato il precedente matrimonio di Fedez, raccontato passo passo sui social, comprese foto e video dei figli prima della separazione.

Perché Fedez non ha ancora confermato la nascita sui social

A diffondere per prima la notizia è stata la rivista Gente, dopo una giornata di indiscrezioni mai confermate dai diretti interessati. Nei giorni precedenti al parto, Fedez aveva concesso ai follower un raro strappo alla privacy, pubblicando una foto della compagna con il pancione ormai evidente, accompagnata da un cuore bianco e alcune stelline. A dare conferma della storia tra i due era arrivata mesi prima proprio via social, con una fotografia delle mani intrecciate a formare un cuore e la didascalia «Bro, you just posted cringe», ovvero «Bro, hai appena postato qualcosa di imbarazzante».