«Posso suonare per gli sposi?», spunta Alfa a un matrimonio a Bari vecchia. La sposa non ci crede, parte il karaoke – Il video

«Posso dedicare una canzone agli sposi?» ha chiesto Alfa alla wedding planner Valentina Carella che non se l’è fatto ripetere due volte. Sul sagrato della Cattedrale di San Sabino a Bari sono appena usciti dalla chiesa Carlo Narcisi e Natasha Damiani, freschi sposi che si sono visti davanti il cantante con tanto di chitarra. Andrea De Filippi girovagava per le strade di Bari vecchia in vista di un concerto e si ritrovato per caso a cerimonia conclusa.

A quel punto il momento per lui è sembrato perdetto: imbracciata la chitarra, ha iniziato a suonare “Il filo rosso”, accompagnato da tutti gli invitati e dai passanti incuriositi. Per la Carillon.c che si occupava delle riprese, l’occasione è stata unica nel suo genere per fare un regalo extra agli sposi.