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Fedez trasportato in ambulanza al pronto soccorso a Milano: la corsa al Fatebenefratelli per «problemi gastrici». Come sta

20 Luglio 2026 - 22:57 Cecilia Dardana
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Il cantante è stato ricoverato in serata probabilmente per motivi legati a problemi gastrici. Si tratta dello stesso ospedale in cui l'artista fu operato nel 2023 per un'emorragia interna
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Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, è stato trasportato in ambulanza nella serata di oggi, 20 luglio, al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto riportato da Adnkronos, sarebbero stati improvvisi e acuti problemi gastrici a creare problemi al rapper milanese che nel 2023, proprio tra le mura di questo ospedale, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza a causa di una grave emorragia interna, provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Il percorso medico del cantante è da anni costellato di tappe complesse: dalla rimozione di un tumore al pancreas al San Raffaele nella primavera del 2022, fino a un successivo ricovero nell’estate del 2024, sempre dovuto a una nuova emorragia interna tempestivamente arginata dai medici.

Il figlio nato da poco

Il malore arriva come un fulmine a ciel sereno in un momento di forte serenità e rinascita sul piano personale. Solo pochissimi giorni fa, infatti, il rapper era diventato padre per la terza volta. La sua attuale compagna, Giulia Honegger, ha dato alla luce il piccolo Edoardo Lupo, allargando una famiglia di cui fanno già parte Leone e Vittoria, i due figli nati dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione del quadro clinico del cantante.

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