Dua Lipa e Callum Turner, le nozze in Sicilia con la wedding planner di Fedez e Chiara Ferragni: dove sarà la festa blindata e chi ci sarà – Il video

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in segreto a Londra. Ora la coppia vola in Sicilia per una festa blindatissima tra Palermo e Bagheria

Dopo il matrimonio con rito civile molto riservato di ieri 30 maggio a Londra, Dua Lipa e Callum Turner si preparano a continuare i festeggiamenti in Italia. Secondo quanto riportato dal The Sun, i due si sarebbero sposati legalmente in una cerimonia intima presso il municipio di Old Marylebone, nel cuore di Londra, circondati da pochissimi amici e familiari. Una celebrazione sobria e quasi invisibile ai passanti, che contrasta con il programma di festeggiamenti previsto nei prossimi giorni in Sicilia.

Il rito civile a Londra

La coppia si sarebbe sposata presso l’Old Marylebone Register Office di Londra, in un contesto estremamente riservato e con una presenza ridotta a pochi familiari e amici stretti. Secondo quanto riportato dal The Sun, Dua Lipa avrebbe indossato un tailleur bianco elegante, completato da cappello e guanti coordinati, mentre Callum Turner avrebbe scelto un abito blu scuro con cravatta classica. La cerimonia sarebbe stata volutamente sobria, quasi anonima, tanto da passare inosservata ai passanti presenti nella zona.

I festeggiamenti italiani all’insegna della privacy

Le celebrazioni italiane dovrebbero svolgersi tra il 5 e il 7 giugno e articolarsi in un evento di più giorni. Le location principali sarebbero tra le città di Palermo e Bagheria, con un programma che includerebbe eventi privati, cene di gala e momenti di intrattenimento riservati agli invitati. Le celebrazioni dovrebbero essere supervisionate dalla wedding planner italiana Alessandra Grillo, già nota per eventi di alto profilo come il matrimonio di Chiara Ferragni e l’ormai ex marito Fedez.

L’intera macchina organizzativa sarebbe coperta da accordi di riservatezza, in più ai lavoratori non sarebbero stati comunicati tutti i dettagli logistici per evitare fughe di notizie. A confermare indirettamente i preparativi sono anche le ordinanze emanate dai Comuni di Palermo e Bagheria, che prevedono limitazioni alla circolazione e alla sosta in diverse aree per consentire le attività organizzative e di sicurezza.

Le informazioni filtrate

Tra le poche indiscrezioni trapelate, uno degli abiti che Dua Lipa dovrebbe indossare durante gli eventi in Sicilia sarebbe stato realizzato da un atelier palermitano, segno di un possibile legame con la tradizione sartoriale locale. Per quanto riguarda il banchetto, sarebbe previsto il coinvolgimento di uno chef romano due stelle Michelin, chiamato a curare parte dell’offerta gastronomica con un menu di alto livello. Secondo quanto si è appreso, gli invitati sarebbero circa 300, tra cui nomi del mondo della musica e dello spettacolo internazionale come Charli XCX e Tove Lo, Elton John, Mark Ronson, Donatella Versace e Simon Porte Jacquemus, anche se nulla è stato confermato ufficialmente.

🚨 All eyes on Sicily, Italy



No official confirmation yet from Dua Lipa or Callum Turner, but Italian media are treating it as confirmed



A wedding possibly between June 5–7, brought forward from September



At Villa Valguarnera, one of the iconic locations from “The Leopard” ✨ pic.twitter.com/D3yE91ZxFT — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 30, 2026

Il primo appuntamento sarebbe fissato per il 5 giugno a Palermo, con eventi tra la Galleria d’Arte Moderna e piazza dei Vespri, trasformati per l’occasione in spazi privati dedicati agli ospiti. Successivamente, gli invitati si sposteranno a Bagheria, dove una parte delle celebrazioni dovrebbe svolgersi a Villa Valguarnera, una delle dimore storiche più importanti della Sicilia, nota per i suoi spazi monumentali, i giardini e la sua vista sul mare. Una parte degli ospiti internazionali dovrebbe invece essere ospitata a Villa Igiea, storico hotel a cinque stelle affacciato sul Golfo di Palermo, già frequentato da personalità del mondo dello spettacolo e del lusso.

Sempre più VIP scelgono l’Italia come meta per i loro matrimoni

Negli ultimi anni l’Italia si è affermata sempre più come destinazione privilegiata per matrimoni di lusso e celebrazioni internazionali. Sempre più coppie celebri e personalità di rilievo scelgono il Paese per celebrare le proprie nozze, attratte dal patrimonio storico e dai paesaggi. Tra i nomi più noti c’è anche Jeff Bezos, che ha scelto Venezia per una delle sue celebrazioni più esclusive, confermando il fascino del Paese come destinazione d’élite. Ma anche il matrimonio di Ed Westwick e Amy Jackson, celebrato ad agosto al Castello di Rocca Cilento, in provincia di Salerno, confermano il fascino del sud d’Italia.