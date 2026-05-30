Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoFerrariMaldive
CULTURA & SPETTACOLODiffamazioneInchiesteMediasetSocial mediaTv

Definisce «schifoso» un concorrente del Grande Fratello sui social: chiesti 2.500 euro per diffamazione a una 50enne

30 Maggio 2026 - 23:27 Alba Romano
Un commento contro Lorenzo Spolverato rischia di costare caro a una spettatrice: ecco cos'è successo
Google Preferred Site

Definì «schifoso» un concorrente del Grande Fratello 2024-25, commentando un video pubblicato sui social che mostrava il partecipante mentre prendeva in giro un’altra concorrente con alcuni gesti alle spalle. Per questo insulto, rivolto a Lorenzo Spolverato, una donna di 50 anni residente in Trentino si è vista recapitare una richiesta di risarcimento danni per diffamazione.

L’insulto e la richiesta di 2.500 euro

Il commento, che recitava «Uno schifoso, ma proprio schifoso, il trionfo della stupidità», era stato pubblicato sotto un video diffuso dalla pagina «Gossipposo» ed era rimasto online per diversi mesi, raccogliendo anche numerose interazioni da parte degli utenti. A distanza di tempo, la donna ha ricevuto una richiesta economica pari a 2.500 euro, avanzata tramite uno studio legale di Pescara su incarico dell’ex concorrente.

Cosa contesta il concorrente del Grande Fratello

Nella diffida si contestano la durezza delle espressioni utilizzate, la loro permanenza in rete per oltre 250 giorni e la visibilità ottenuta attraverso le interazioni. Il commento aveva ricevuto circa 1.100 like. La difesa della donna ha sostenuto che si trattasse di un’espressione rientrante nel diritto di critica dello spettatore nei confronti di un personaggio pubblico e delle dinamiche del programma.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Alessandro Sallusti torna a Libero, Mario Sechi licenziato dagli Angelucci. L’addio al veleno: «Proprio quando sono finito sotto scorta»

2.

Belen Rodriguez e i tre feriti dopo i tamponamenti. Cosa è successo col Suv prima del ricovero: l’accusa dei testimoni e le foto che la incastrano

3.

Un antico manoscritto cifrato conservato nella biblioteca Vaticana è stato finalmente decifrato grazie all’intelligenza artificiale

4.

Tiziano Ferro: «Ricordo quando i big mi rifiutavano i featuring, oggi dico: peggio per loro. L’America? Non ne posso più, sto lì solo per i miei figli». L’intervista

5.

Paolo Antonacci si fa Santo Superstar: «Questo disco è un buco nella diga, adesso posso iniziare a fluire. Mio padre oggi è fiero di me». L’intervista

leggi anche
Cataliotti a Quarto Grado su Sempio
ATTUALITÀ

«Perché Andrea Sempio non farà la perizia psichiatrica», l’avvocato Cataliotti risponde ai pm di Pavia: cosa cambia sui tempi delle indagini

Di Giovanni Ruggiero
Michela Vittoria Brambilla
POLITICA

Michela Brambilla e l’inchiesta sulle fatture false. I sospetti sui 900 mila euro per il programma Tv sugli animali: le accuse dei pm

Di Giovanni Ruggiero
X

Lorenzo Salvetti, il debutto dopo la vittoria di Amici: «Maria? Una mamma, grazie a lei ho tirato fuori gli attributi». L’intervista

Di Gabriele Fazio
Nathan Trevallion
ATTUALITÀ

Nathan Trevallion: «Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. L’hanno abbracciata la scorsa settimana»

Di Stefania Carboni