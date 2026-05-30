Definisce «schifoso» un concorrente del Grande Fratello sui social: chiesti 2.500 euro per diffamazione a una 50enne

Un commento contro Lorenzo Spolverato rischia di costare caro a una spettatrice: ecco cos'è successo

Definì «schifoso» un concorrente del Grande Fratello 2024-25, commentando un video pubblicato sui social che mostrava il partecipante mentre prendeva in giro un’altra concorrente con alcuni gesti alle spalle. Per questo insulto, rivolto a Lorenzo Spolverato, una donna di 50 anni residente in Trentino si è vista recapitare una richiesta di risarcimento danni per diffamazione.

L’insulto e la richiesta di 2.500 euro

Il commento, che recitava «Uno schifoso, ma proprio schifoso, il trionfo della stupidità», era stato pubblicato sotto un video diffuso dalla pagina «Gossipposo» ed era rimasto online per diversi mesi, raccogliendo anche numerose interazioni da parte degli utenti. A distanza di tempo, la donna ha ricevuto una richiesta economica pari a 2.500 euro, avanzata tramite uno studio legale di Pescara su incarico dell’ex concorrente.

Cosa contesta il concorrente del Grande Fratello

Nella diffida si contestano la durezza delle espressioni utilizzate, la loro permanenza in rete per oltre 250 giorni e la visibilità ottenuta attraverso le interazioni. Il commento aveva ricevuto circa 1.100 like. La difesa della donna ha sostenuto che si trattasse di un’espressione rientrante nel diritto di critica dello spettatore nei confronti di un personaggio pubblico e delle dinamiche del programma.