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Nathan Trevallion: «Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. L’hanno abbracciata la scorsa settimana»

24 Maggio 2026 - 17:28 Stefania Carboni
Nathan Trevallion
Nathan Trevallion
Il racconto del papà della famiglia nel bosco a Fuori dal Coro: «Appena i bambini torneranno a casa li porteremo in spiaggia. Ricominceremo a vivere»
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«Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli». Queste le dichiarazioni di Nathan Trevallion in un’intervista a “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, che andrà in onda su Retequattro questa sera. «Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e forti di prima – ha detto nell’intervista realizzata da Raffaella Regoli – Appena i bambini torneranno a casa li porteremo in spiaggia. Ricominceremo a vivere».

intervista fuori dal coro nathan trevallion

Il primo incontro protetto la scorsa settimana

Adesso Nathan vive, insieme a Catherine, nella nuova casa, dove spera di poter presto accogliere i suoi figli e riunire la famiglia. E spiega: «Io tutte le mattine vado a Vasto alla casa-famiglia. Vado sei giorni a settimana». Catherine, invece, «al momento ha due videochiamate a settimana. La settimana scorsa ha fatto un incontro protetto: un’ora piena di felicità e di amore. Non abbracciavano la mamma dal 1° aprile, ora sono molto felici».

«Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare»

Nathan si è poi soffermato sulle condizioni dei bambini: «C’è tanta rabbia, tanta tristezza, chiedono sempre ‘Quando possiamo uscire da qua? Quando possiamo andare a casa?’». La bambina è uscita dall’ospedale. «Sta meglio – ha spiegato il papà – ha avuto una broncopolmonite, la stanno curando. Dopo otto giorni in ospedale, sta rientrando in casa-famiglia. Catherine sta passando momenti molto tristi; non avendo i bambini con lei, è triste per non poterli vedere». Ricorda quando la piccola si è aggrappata alla mamma. «La bambina ha sofferto molto. È stato un momento difficile anche per me. Io l’ho sempre abbracciata dandole tanto amore per passare il momento difficile. Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. È una persona piena di amore, sia come moglie sia come madre. Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e più forti di prima. La abbraccio forte e le dico che la amo». «Il momento più difficile della giornata è quando ci svegliamo e non c’è il rumore e l’allegria dei bambini. Chiediamo rispetto come genitori, sempre rispettando i diritti dei bambini», ha dichiarato Nathan.

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