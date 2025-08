Dua Lipa riceve la cittadinanza del Kosovo (dopo quella albanese), la presidente Osmani: «Bentornata a casa» – Il video

La pop star durante la cerimonia a Pristina: «Amo questo Paese, significa moltissimo per me e la mia famiglia». In città per il Sunny Hill Festival, fondato con il padre nel 2018

Dua Lipa ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza del Kosovo. La pop star britannica di origini kosovaro-albanesi ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia a Pristina, alla presenza della presidente Vjosa Osmani. Per l’artista è un momento carico di significato: «Completa la dualità che ho sempre avuto dentro di me. Amo questo Paese e questo significa moltissimo per me e per la mia famiglia», ha dichiarato, come riporta la Bbc. La presidente Osmani l’ha accolta sottolineando l’importanza simbolica del gesto. «È stato un onore concedere a Dua la cittadinanza kosovara», ha detto, definendola «una delle figure culturali più iconiche nella storia del nostro Paese».

Le radici di Dua Lipa

La cantante, nata a Londra da genitori kosovaro-albanesi, ha vissuto a Pristina da bambina, dopo il ritorno della sua famiglia in Kosovo all’indomani della dichiarazione d’indipendenza nel 2008. Oggi, con la cittadinanza kosovara, ha aggiunto un nuovo tassello alla propria identità, personale e pubblica. Ora ha tre passaporti: britannico, albanese (ricevuto nel 2022) e kosovaro. La presidente Osmani ha celebrato il momento anche sui social: «Dua e il Kosovo sono sempre stati inseparabili. Dai palchi più importanti del mondo ai cuori di milioni di persone, ha portato la nostra storia con forza, orgoglio e grazia… La nostra gratitudine è infinita per tutto quello che Dua ha fatto e continua a fare per il Kosovo». E in un altro post: «La gemma del Kosovo – bentornata a casa». Dua Lipa si trova attualmente a Pristina per partecipare al Sunny Hill Festival, da lei stessa fondato insieme al padre nel 2018. L’evento, nato per valorizzare la scena musicale locale e cambiare la narrazione internazionale sul Kosovo, ha portato nel Paese artisti di fama mondiale. Venerdì la cantante ha infiammato il palco principale da headliner.

Ambasciatrice onoraria nel 2022

Nel 2022, era già stata nominata Ambasciatrice Onoraria del Kosovo. «È un onore e un privilegio poter rappresentare il mio Paese in tutto il mondo e continuare il mio impegno globale», aveva dichiarato allora. Durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza, la cantante è stata accolta da un coro di bambini che ha intonato il suo brano, Levitating. Presente anche l’ambasciatore britannico in Kosovo, Jonathan Hargreaves, che ha postato una foto insieme a lei, scrivendo: «Il Regno Unito e il Kosovo sono orgogliosi di chiamarla una di noi». Dopo il concerto, Dua Lipa ha affidato ai social il suo commento più personale: «Condividere questa serata con voi, nella città che mi ha formata, circondata da tanta energia, gioia e orgoglio… è difficile spiegare cosa significhi».