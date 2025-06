Dua Lipa si sposa, la foto dell’anello da 18 carati: «Io e Callum abbiamo deciso di invecchiare insieme»

La popstar conferma il fidanzamento a British Vogue: «È bello sapere che la persona con cui trascorrerai il resto della tua vita ti conosce molto bene»

Dua Lipa e Callum Turner si sposano. La popstar britannica di origini albanesi lo ha confermato a British Vogue: «Sì, siamo fidanzati ufficialmente, è davvero emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme e di essere migliori amici per sempre è una sensazione speciale», dice la cantante di Don’t start now. «Non sono mai stato qualcuno che ha davvero pensato a un matrimonio, o sognato di che tipo di sposa sarei stata», aggiunge la popstar.

L’anello di fidanzamento da 18 carati

A insospettire i fan, d’altronde, c’è quel solitario di 18 carati al dito di Dua Lipa. «L’anello di fidanzamento mi fa impazzire, Callum lo ha scelto dopo aver consultato mia sorella e i miei migliori amici. È bello sapere che la persona con cui trascorrerai il resto della tua vita ti conosce molto bene», ha raccontato ancora a British Vogue. Il matrimonio, insomma, è confermato, ma non c’è ancora una data in programma: «Voglio finire il mio tour e Callum è sul set. Quindi, ci stiamo godendo questo periodo», racconta l’artista, che ad agosto compirà 30 anni.

L’inizio della relazione

Le prime voci sulla relazione tra Dua Lipa e Callum Turner hanno iniziato a circolare a gennaio del 2024, quando la cantante è stata avvistata alla première della serie Masters of the Air. Da quel momento, la coppia è stata paparazzata in diversi appuntamenti in giro per il mondo. Cene di coppia, baci, sguardi complici e infine l’anello di fidanzamento.