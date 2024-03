Dua Lipa si sente una Donna Alfa: «Siamo duali, forti ma anche vulnerabili»

Dua Lipa si sente una Donna Alfa. Dopo aver vinto il suo settimo Brit Award, la cantante dice che «il potere delle donne sta nella dualità: nel saper essere forti ma anche vulnerabili. L’idea che dobbiamo soltanto mostrarci forti è tossica. Dobbiamo concederci la libertà di provare qualsiasi emozione, essere convinte di chi siamo e orgogliose di quello che facciamo. Per me questo significa essere “alfa”». Nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica spiega che nella vita è importante «imparare a capirsi, sapere cosa ti meriti, cosa ti fa stare davvero bene, qual è il tuo posto nel mondo. Una volta compreso questo, sai anche da cosa devi scappare e cosa lasciar perdere. È un percorso di realizzazione».

La libertà

Mentre la libertà per lei è «il potere di esprimermi in modo autentico. È importante poter scegliere quando essere iperfemminile e quando invece avere un tono maschile. Non bisogna mai chiudere se stesse negli standard estetici». Infine, spiega perché mette il rossetto sulle labbra: «In realtà il rossetto è, in generale, il mio prodotto makeup preferito. Anche quando non ho voglia di truccarmi, il lipstick lo metto comunque. Quindi mi sento molto a mio agio ad avere le labbra così luminose, così al centro dell’attenzione. Non poteva andarmi meglio che diventare la testimonial di LoveShine».

