Miracolo nel bilancio 2024 di Sorelle, la società di Paola e Claudia Cortellesi. Ha ricavato 97 mila euro, ma ha guadagnato di più: 101 mila euro. Ecco come

Boom degli interessi per gli investimenti in azioni e obbligazioni, decisi dalla sorella maggiore dell’attrice che amministra la società di produzione controllata pariteticamente. Prossimo obiettivo: sbarcare anche nel mondo della moda

A Paola Cortellesi è riuscito un piccolo miracolo economico, che raramente si trova nella storia dei bilanci societari. La popolare attrice e regista è riuscita nel 2024 a guadagnare con la sua società di gestione dei diritti dello spettacolo più di quello che ha incassato con la sua attività. Il miracolo è opera in realtà della sorella maggiore di Paola, che si chiama Claudia e che amministra la società “Sorelle srl” di cui entrambe sono azioniste al 50%. È Claudia, infatti, a scegliere gli investimenti da fare e a sovrintendere ai flussi di cassa.

Il boom dell’utile trova spiegazione negli interessi percepiti dall’investimento in titoli

Quello passato è stato un ottimo anno per la Sorelle srl delle Cortellesi. E non ci voleva molto per i ricavi: l’anno precedente erano infatti stati quasi inesistenti, mentre ora sono saliti a 97.250 euro. La cosa più sorprendente arriva invece dai numeri dell’utile netto: 101.710 euro davvero moltiplicati rispetto ai 5.307 euro del 2023, e la cifra è soprattutto superiore ai ricavi registrati con l’attività tradizionale. In economia naturalmente i miracoli non avvengono, e una spiegazione c’è: le due sorelle hanno investito bene i loro risparmi affidati alla società comune e immobilizzati in 491.175 euro di investimenti in titoli e obbligazioni. E quelli hanno reso bene, portando a quel risultato che a primo occhio sembrava anomalo. Riflesso di questa ottima gestione c’è anche alla voce “disponibilità liquide”. Sui conti correnti della società a fine anno c’erano infatti 105.329 euro, contro i 31.421 euro dell’anno precedente.

Le Cortellesi vendono spettacoli e possono anche organizzare sfilate di moda e festival

Secondo la scheda depositata nel registro delle Camere di commercio la Sorelle srl delle Cortellesi ha per oggetto, fra l’altro, «l’esercizio delle attività concernenti l’ideazione, la realizzazione, l’organizzazione, la produzione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione di iniziative inerenti lo spettacolo ed il tempo libero, sotto qualunque forma e manifestazione». La scheda continua spiegando che «l’attività sociale potrà rivolgersi ad ogni aspetto o ambito dello spettacolo e del tempo libero presente e futuro, dalla televisione al cinema, alla radio, all’editoria giornalistica specializzata e non (esclusa la pubblicazione di giornali quotidiani), al teatro, al cabaret, alla musica, al ballo, alle sfilate di moda, concorsi di bellezza e canori, agli eventi sportivi, alla telematica, avvalendosi di ogni tipo di emittenza privata e pubblica via etere, via cavo e via satellite (…) La società potrà inoltre realizzare, produrre e organizzare, in proprio e/o per conto di terzi, programmi radiotelevisivi di ogni tipo e durata, film, fiction, spettacoli teatrali, rassegne, sfilate di moda, festival, convegni, manifestazioni dal vivo di qualunque natura e spettacoli singoli appositamente prodotti, gestiti o commissionati, spettacoli tradizionali o originali (feste, accoglienze, animazioni, intrattenimenti ecc.) per qualunque tipo di utenza»