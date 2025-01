Cortellesi: «C’è ancora domani nelle cinquine degli Oscar? Possibilità pari a quelle di un gatto in tangenziale»

La risposta, ironica, della regista. «Ora direi invece di concentrarci a fare tutti un gran tifo per il meritevole candidato del nostro paese, lo splendido "Vermiglio" di Maura Delpero!»

«Sono grata a Greenwich Entertainment, distributore americano del film, per aver creduto in C’è ancora domani e averlo presentato tra i film eleggibili agli Oscar», dice Paola Cortellesi all’ANSA. «Ora, chiariamoci: In questo campionato USA, le probabilità che C’è ancora domani entri nelle cinquine degli Academy Awards sono pari, direi, alla vita di un gatto in tangenziale, a Roma, nell’anno del giubileo ma è comunque una soddisfazione anche solo essere stati ammessi all’interno di questa selezione di film distribuiti nelle sale americane. Ora direi invece di concentrarci a fare tutti un gran tifo per il meritevole candidato del nostro paese, lo splendido “Vermiglio” di Maura Delpero!».

Dove correrà “C’è ancora domani” agli Oscar

C’è ancora domani – spiega ancora una nota – è eleggibile all’Oscar 2025 nelle tre categorie: Miglior sceneggiatura, miglior regia e miglior attrice protagonista. Non come miglior film. La pellicola era stata proposta alla commissione italiana per concorrere nella categoria miglior film straniero nella selezione del settembre 2023, prima della sua uscita (26 ottobre). Ma non è stato possibile ripresentarla nel 2024 perché non rientrava più nei parametri di selezione.