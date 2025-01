C’è ancora domani agli Oscar? Facciamo un po’ di chiarezza sul film di Paola Cortellesi

Le nomine dei film candidati verranno annunciate ufficialmente il 17 gennaio in vista della premiazione del 2 marzo

«C’è ancora domani è tra i film ammessi agli Oscar». Ieri la notizia si è diffusa rapidamente trovando spazio anche su Open, grazie a un lancio diffuso dall’agenzia Ansa. Le cose però non stanno come sembrava da quella prima notizia e a questo punto appare chiaro che il film del debutto alla regia di Paola Cortellesi campione di incassi in Italia è in valutazione per alcune categorie, ma non per quella di miglior film.

In quali categorie è ancora valutato

Ieri infatti sono stati diffusi due elenchi, che possono aver generato confusione. There’s Still Tomorrow, uscito quest’anno nelle sale Usa, appare tra le 323 “productions elegible for the 97th Academy Awards“, anche con la citazione di alcuni attori che hanno fatto parte del cast dell’opera prima di Cortellesi, campione di incassi al botteghino italiano. Ma non appare nell’elenco, ancora molto lungo, dei “best picture reminder list“, cioè tra i tanti ancora in valutazione per entrare nella decina del premio più ambito, quello per miglior film, a cui in astratto avrebbe potuto partecipare visto che, appunto, C’è ancora domani è uscito nelle sale americane. L’incrocio di queste due informazioni accredita invece l’ipotesi che possa concorrere per altre categorie, incluse quelle che riguardano gli attori.

Le nomination per gli Oscar il 17 gennaio

Il 17 gennaio, i film nominati agli Oscar verranno comunicati ufficialmente in preludio alle 97esima notte delle stelle del 2 marzo. La pellicola di Paola Cortellesi non concorre come miglior film straniero: avrebbe dovuto essere candidata dall’Italia lo scorso anno, quando a rappresentare il nostro Paese era Io Capitano, di Matteo Garrone. Per esser candidato quest’anno doveva uscire nelle sale nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 30 settembre 2024 e infatti quest’anno la candidatura italiana, che al momento appare nella decina, è per Vermiglio di Maura Delpero.

