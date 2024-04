Margherita Buy a Belve, la confessione su droga e sesso. E quella frecciata sui premi a Cortellesi – I video

Ospite di Francesca Fagnani, Margherita Buy rivela alcuni aspetti nascosti del suo carattere a Belve, in onda stasera su Rai 2, a cominciare dal sesso. «Non è mai stata una priorità», racconta l’attrice. Quando la giornalista le chiede: «Lei ha detto il sesso mi interessa pochissimo, lo smentisce?», Buy – con un velo di imbarazzo – risponde: «Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo», confida. Nella lunga intervista vis-a-vis c’è anche spazio per parlare di adolescenza e le «tantissime canne fumate, pure la mattina, con tanto di svenimento in classe»; ma anche della vergogna che l’attrice prova a girare scene di nudo. «Con Sabrina Ferilli per baciarvi vi siete dovute bere prima una grappa!», ricorda Fagnani. «Meno male che lei ce l’aveva», replica Buy. «Aveva questa borsa con dentro le grappe. – continua – di vario genere. Ma devo dire che è stato un bacio bellissimo, non mi sono vergognata con lei», spiega.

L’attrice più premiata del cinema italiano e l’ironia su Cortellesi

Buy scherza, infine, sul fatto di essere l’attrice più premiata del cinema italiano e di voler continuare ad esserlo. Ma quando Fagnani le ricorda che potrebbe perdere il primato, viste le 19 candidature al David di Donatello di Paola Cortellesi con C’è ancora domani, l’attrice tiene a precisare: «Intanto non gliel’hanno ancora dato», dice tenendosi stretto il proprio primato. «Stà buona – continua -, non è che li danno tutti a lei, come attrice, sono per il film… non facciamo confusione».

