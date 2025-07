Elisa Isoardi e la foto a letto con Salvini: «Volevo essere libera di dire come stavano le cose. Ho sbagliato»

La conduttrice Rai: ora ho una stabilità sentimentale. Quella volta che ospitai il futuro Papa a Uno Mattina

La conduttrice Rai Elisa Isoardi tornerà in autunno su Rai 1 con il programma Bar centrale, di cui è anche autrice. «Faremo un riassunto delle notizie della settimana e poi dei collegamenti con bar e circoli dei paesi, per ascoltare il punto di vista di chi le notizie le vive sulla propria pelle. Il contatto con la gente comune l’ho imparato da mia nonna», spiega lei in un’intervista al Corriere della Sera. Poi parla di quella volta che a Uno Mattina insieme a Franco Di Mare hanno ospitato il futuro Papa Leone XIV: «Non era ancora vescovo, era venuto con il saio. Mi hanno mandato un estratto di quel video il 17 maggio, una coincidenza pazzesca».

Franco Di Mare

Isoardi dice che non sapeva che il suo collega fosse malato: «No, l’ho scoperto da Fazio e ci sono rimasta malissimo, perché era il mio mentore. Avevamo lavorato insieme per due anni, mi aveva insegnato l’abc. Ripeteva: “Ricordati di vestirti bene, perché stiamo entrando a casa delle persone e dobbiamo averne rispetto”. E poi lo studio, la precisione: imparavo da lui per emulazione. La sera di Fazio gli mandai un messaggio su WhatsApp per dirgli che mi dispiaceva: rispose con un cuore».

Roma

Poi racconta del suo trasferimento a Roma dal Piemonte: «Volevo fare una scuola di teatro, per superare la mia timidezza. Mia madre mi sfidò: se trovi da sola un collegio dove stare e se prendi anche un diploma normale, puoi farlo: nel ‘98 tornai a casa con due diplomi, teatro e geometri». Poi i concorsi di bellezza: Miss Fragola, Miss Muretto e Miss Italia. «Mi aveva iscritta lei! Forse vedeva in me qualcosa di cui io non ero consapevole. Miss Fragola la vinsi a 14 anni». La mamma Irma, dice, «È una delle donne che ammiro di più, per il coraggio, la forza. Si era sposata a 15 anni e ha avuto subito mio fratello, poi a 21 sono nata io. Quando avevo 3 anni si è separata. Ha fatto tre lavori per mandarmi a scuola: di giorno al bar tabacchi di mia nonna, il fine settimana a servire i tavoli, poi ha aperto una lavanderia, e dopo altre due. Mi ha trasmesso la fame per riuscire».

La maternità

Dice di non pensare alla maternità: «No, mai. Non so se il mio è egoismo. Mi piace la vita che mi sono costruita, mi sento molto realizzata con il lavoro». Adesso è fidanzata con lo chef stellato Ernesto Iaccarino: «Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato, e questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio». E raccotna della fine della relazione con Matteo Salvini e della foto a letto per annunciarla: «Era il 2018, ormai quel reato è passato in prescrizione. Volevo prendermi la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni…». E quando l’ha incrociato nei corridoi Rai «ci siamo salutati».