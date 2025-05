Franco Di Mare e l’incontro col futuro Papa Leone XIV: sui social rispunta un’intervista del 2013 – Il video

Il ricordo di Elisa Isoardi a un anno dalla scomparsa del giornalista: «Voglio salutarlo così»

A un anno dalla scomparsa di Franco Di Mare, storico giornalista Rai venuto a mancare il 17 maggio 2024, riemerge un’intervista realizzata nel 2013 con quello che sarebbe diventato, oltre un decennio dopo, Papa Leone XIV. A renderla pubblica è stata Elisa Isoardi, che con Di Mare ha condiviso per anni la conduzione di Unomattina. «Riguardando vecchi ricordi – ha scritto Isoardi in un post su Instagram – ho ritrovato un dono prezioso, come tutti i suoi insegnamenti: un’intervista del 2013 realizzata per Unomattina a colui che oggi è il nostro Papa. Oggi, nel giorno in cui lo ricordiamo, voglio salutarlo così. Grazie Franco».

Il giornalista dialoga in studio con padre Robert Prevost

Nel video, registrato in occasione dell’elezione di Papa Francesco, il giornalista dialoga in studio con Padre Robert Prevost, allora superiore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, che non era ancora né vescovo né cardinale. Durante l’intervista il futuro Pontefice racconta i primi gesti di Bergoglio da Papa, in particolare quel famoso «buonasera» dopo l’elezione. «Quanto sta cambiando il Vaticano, la curia romana?», chiede Di Mare. «Credo che bisogna dire che il Papa sin dal primo momento sta facendo cambiamenti: tutti abbiamo visto dalla loggia quel giorno il Pontefice che ha salutato il popolo dicendo buonasera: con quel saluto è riuscito a conquistare, si può dire, i cuori», risponde Prevost. Il video è stato accolto sui social con commozione e gratitudine: in poche ore ha registrato migliaia di visualizzazioni e condivisioni.