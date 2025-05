Dopo la messa in Vaticano, Giorgia Meloni ospita Vance e Ursula von der Leyen a Palazzo Chigi: «Si parlerà delle relazioni Ue-Usa»

Il trilaterale comincerà alle 15.30. Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky dopo la cerimonia di inizio pontificato

Dopo la solenne cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, l’attenzione internazionale si concentra ora su una serie di incontri diplomatici e istituzionali che vedono Roma protagonista di importanti momenti di dialogo tra leader mondiali. Così era accaduto ai funerali di Papa Francesco e così è stato dopo il rito di questa mattina. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospiterà oggi a Palazzo Chigi, alle 15:30, un trilaterale con il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, J.D. Vance, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo ha comunicato una nota ufficiale di Palazzo Chigi, che precisa come il vertice sarà focalizzato sulle relazioni tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, oltre a confrontarsi sulle principali questioni dell’agenda internazionale.

Papa Leone XIV incontrerà Zelensky

Parallelamente, Papa Leone XIV ha già dato il via a un fitto calendario di appuntamenti diplomatici. Il pontefice ha ricevuto oggi in udienza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, presente a Roma per l’insediamento, confermando così l’importanza del dialogo con Kiev. Zelensky, dopo aver partecipato alla cerimonia, ha espresso sui social la sua gratitudine per le parole pronunciate durante la messa solenne, in cui si è fatto appello a una pace giusta e duratura. «Siamo grati per le parole speciali pronunciate oggi durante la Messa solenne sulla necessità di una pace giusta e per l’attenzione rivolta all’Ucraina e al nostro popolo. Ogni nazione merita di vivere in pace e sicurezza», ha scritto il presidente ucraino su X.

L’ipotesi dell’incontro tra Prevost e Vance

Nel programma di udienze del pontefice con rappresentanti delle delegazioni estere presenti alla cerimonia, potrebbe rientrare J.D. Vance. Nel frattempo, Zelensky ha lasciato il Vaticano per fare ritorno alla residenza che lo ospita a Roma. Il Vaticano si conferma così epicentro di incontri geopolitici di rilievo. Il presidente polacco Andrzej Duda e la moglie Agata Kornhauser hanno reso omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. La stessa visita è stata fatta dal vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Nelle scorse ore, a margine della cerimonia, la premier Meloni ha avuto un breve incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog.