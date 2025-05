Salta lo sciopero dei treni (anche) grazie al Papa. Niente stop per sabato 17 maggio, la mossa dei sindacati per il prossimo weekend di fuoco

Sono tre gli eventi internazionali previsti per il prossimo weekend che hanno convinto i sindacati a rinviare la protesta. Così Prevost è riuscito a evitare un altro fine settimana infernale per chi deve viaggiare

Potrebbero slittare di almeno una settimana gli scioperi nazionali dei treni previsti per sabato 17 maggio. Di certo è che il prossimo weekend i treni dovrebbero viaggiare regolarmente. Alla fine i sindacati hanno accolto l’appello della Commissione di garanzia sugli scioperi in vista del weekend ricco di eventi internazionali, a cominciare dalla messa di intronizzazione di papa Leone XIV di domenica 18 maggio. Ed è così che Prevost è riuscito almeno a far rinviare lo stop dei treni, che potrebbe però tra il 23 e il 24 maggio.

Difficile ignorare il peso degli eventi in programma per il prossimo weekend da parte dei sindacati Usb, Assemblea Nazionale Pdm/Pdb e Sgb che hanno deciso di rinviare la protesta. Tra venerdì 16 maggio e domenica 18 maggio, infatti, in Italia si svolgeranno praticamente in contemporanea tre grandi appuntamenti internazionali. Domenica c’è la messa di insediamento del nuovo pontefice in piazza San Pietro, dove sono previsti almeno 250 mila fedeli, oltre a un’importante partecipazione di delegazioni di Stato e di governo provenienti da ogni parte del mondo. E poi a Imola c’è il Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1 presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Senza dimentica gli Internazionali di Roma di tennis, che «per cui – ricorda la commissione – sono previsti grandi afflussi di persone, approssimativamente stimabili in 220.000 per il primo e 400.000 per il secondo».