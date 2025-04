I corrieri di Amazon scioperano il 18 aprile: consegne a rischio in tutta Italia

Ad annunciarlo sono i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che denunciano le condizioni di lavoro dei dipendenti del colosso dell’e-commerce

Giornata nera per le consegne: venerdì 18 aprile i corrieri che lavorano per Amazon incroceranno le braccia in tutta Italia. Ad annunciarlo sono i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che denunciano le condizioni di lavoro sempre più pesanti per i dipendenti del colosso dell’e-commerce. Lo sciopero coinvolgerà migliaia di lavoratori impiegati nella consegna degli ordini Amazon tramite fornitori terzi ed è stato indetto dopo l’ennesimo mancato accordo con Assoespressi, l’associazione che rappresenta le aziende in subappalto che gestiscono le consegne per conto di Amazon. «Con grande senso di responsabilità abbiamo partecipato all’incontro per cercare un’intesa, ma Assoespressi ha ribadito posizioni che rendono impossibile un accordo su punti fondamentali».

Perché i corrieri di Amazon scioperano

I rappresentanti dei lavoratori chiedono un «incremento sostanziale» del valore della trasferta, migliori condizioni salariali e una riduzione dell’orario di lavoro, ritenuta necessaria per abbattere i carichi giornalieri e le consegne assegnate. Altro punto chiave riguarda la sicurezza: viene chiesto lo stop alle consegne in caso di allerta meteo rossa, per proteggere l’incolumità dei corrieri. Si sollecita una maggiore stabilizzazione dei contratti precari e un miglioramento complessivo della qualità dell’occupazione. «Se Assoespressi continuerà a ignorare queste richieste, avvertono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, ci rivolgeremo direttamente ad Amazon affinché riconsideri le attuali modalità operative».

La risposta di Amazon

Non si è fatta attendere la replica dell’azienda: «Collaboriamo con decine di fornitori che offrono lavoro a migliaia di persone in Italia. Definiamo con loro obiettivi realistici per non mettere pressione su dipendenti e collaboratori. L’attenzione di Amazon in materia di sicurezza rappresenta una costante», si legge in una nota ufficiale di Amazon. L’azienda ha anche ribadito il proprio impegno in tema di sicurezza, affermando che in caso di condizioni meteo critiche «monitoriamo attentamente la situazione e seguiamo le indicazioni delle autorità locali». Per quanto riguarda nello specifico lo sciopero, l’azienda auspica che «le trattative per l’accordo di secondo livello tra le aziende fornitrici di servizi di consegna, l’associazione datoriale che le rappresenta e le organizzazioni sindacali possano riprendere e giungere ad un esito positivo».